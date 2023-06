Đêm nhạc huyền thoại “The Legend Concert 02 - Nhạc sĩ Thanh Tùng” sẽ diễn ra vào 20h ngày 24/6/2023. Mở màn là tuần lễ triển lãm “Chân dung Nhạc sĩ Thanh Tùng”, sẽ diễn ra từ ngày 25/6 - 2/7/2023 tại dự án The Global City. Vé được bán tại Ticketbox:

https://ticketbox.vn/event/legend-concert-02-2023-87389?opm=tbox.home.slider.1 Dự án khu đô thị The Global City The Global City là dự án khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tại Việt Nam, được thiết kế và quy hoạch bởi công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Anh Quốc Foster + Partners. Tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc phường An Phú, TP. Thủ Đức, The Global City đặt tầm nhìn trở thành một khu đô thị biểu tượng, một trung tâm mới của TP.HCM, quy tụ đa dạng tiện ích vui chơi - giải trí - mua sắm. Đây cũng là địa điểm tổ chức hàng loạt sự kiện và lễ hội quy mô lớn trong thời gian qua như: Lễ hội nhạc nước quy mô hàng đầu Đông Nam Á, sự kiện đếm ngược chào năm mới Luxury Countdown 2023, sự kiện trình diễn thời trang của ELLE Fashion show và nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, sự kiện ra mắt siêu xe Lamborghini, chuỗi hoạt động ngành ẩm thực và đồ uống Việt Nam… Sắp tới, dự án The Global City sẽ tiếp tục diễn ra loạt sự kiện giải trí, văn hóa nghệ thuật, ẩm thực sôi động, hứa hẹn thu hút hàng ngàn người dân thành phố đến vui chơi và thưởng lãm.