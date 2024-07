Đầu giờ chiều nay 8/7, thông tin từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) cho biết sau hơn 2 tuần chăm sóc tích cực, bệnh nhân N.H.B.T. (18 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đã tỉnh táo, có thể tự đi lại nhưng còn cần hỗ trợ vận động.

Theo bác sĩ Nguyễn Phạm Cao Khoa, Khoa Nội tim mạch - Lão khoa, dự kiến chiều nay, bệnh nhân T. sẽ được làm thủ tục xuất viện. Tuy nhiên, bệnh nhân này vẫn phải tiếp tục can thiệp vật lý trị liệu, dùng thêm một số thuốc hỗ trợ thần kinh.

Bệnh nhân ngộ độc xyanua hồi phục sau 2 tuần điều trị tại khoa Nội tim mạch - Lão khoa, Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Ảnh: X.B.

Trước đó, chiều ngày 22/6, bệnh nhân T. được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, mất tri giác đột ngột, phải tiến hành đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch.

Ban đầu, ekip điều trị nghĩ nhiều đến tình trạng rối loạn nhịp tim hoặc viêm cơ tim cấp. Tuy nhiên, sau khi khai thác thông tin từ người nhà và cộng thêm các dấu hiệu phù phổi, giãn đồng tử, toan chuyển hoá nặng, các bác sĩ nghĩ nhiều đến việc bệnh nhân bị nhiễm độc.

Sau khi được lọc máu liên tục 12-14 giờ để loại bỏ chất độc, tình trạng của nam thanh niên được cải thiện dần. Kết quả xét nghiệm dịch dạ dày bệnh nhân 2 ngày sau cho thấy có độc chất xyanua.

Bác sĩ Khoa cho biết, xyanua là chất độc cấp tính, nếu bị nhiễm qua đường tiêu hoá thì hấp thu vào máu rất nhanh, có thể tử vong ngay sau đó. Rất may, bệnh nhân ngộ độc liều thấp nên có thể hồi phục, đi lại được. Nếu ngộ độc liều cao hơn, người bệnh có thể tử vong hoặc tổn thương não vĩnh viễn, sống thực vật, liệt hoàn toàn.

N.H.B.T. là 1 trong 4 nạn nhân bị Nguyễn Thị Hồng Bích (ngụ tại Đồng Nai) đầu độc, 3 người còn lại đã tử vong bao gồm chồng Bích và các cháu ruột.

Công an hiện đã bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Bích để điều tra về hành vi giết người. Bước đầu, bị can khai đầu độc người thân do mâu thuẫn trong tình cảm, sinh hoạt gia đình. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.