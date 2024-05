Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Gia Lai vừa làm việc với A.Y.C. (SN 2001, dân tộc Ê Đê, trú tại làng Ngo Le, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) do có hành vi đăng tải thông tin tiêu cực, sai sự thật liên quan đến lực lượng công an lên mạng xã hội.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ làm việc với A.Y.C. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện tài khoản Facebook “Chi Anh” có đăng tải 2 video liên quan đến hoạt động tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông của lực lượng CSGT Công an huyện Đức Cơ...

Các video nói trên đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, cùng nhiều bình luận tiêu cực về hoạt động của lực CSGT, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của lực lượng công an.

Vào cuộc xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định, ngày 13/4 lực lượng CSGT Công an huyện Đức Cơ tổ chức tuần tra theo kế hoạch và có tuần tra tại làng Ngo Le, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ. Thời điểm này, A.Y.C. (chủ tài khoản Fb “Chi Anh”) đã đăng tải 2 video không đúng sự thật liên quan đến hoạt động tuần tra của lực lượng CSGT.

Làm việc với cơ quan công an, A.Y.C. cho biết, video trên được một người bạn gửi vào ngày 13/4. Do thiếu hiểu biết, nhận thức về pháp luật còn hạn chế, mong muốn “câu view, câu like” nên đã đăng lên mạng xã hội mà không kiểm chứng, gây tác động xấu, dư luận tiêu cực về hoạt động của lực lượng công an.

A.Y.C. cam kết gỡ bỏ các video và hứa không tái phạm.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.