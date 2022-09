Thanh niên bịt mặt cầm vật giống súng xông vào ngân hàng ở Đồng Nai cướp tiền

Chiều 8/9, Công an TP Biên Hòa cho hay, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Long Thành điều tra, truy bắt đối tượng táo tợn xông vào ngân hàng cướp tiền rồi tẩu thoát.

Đối tượng cướp ngân hàng tẩu thoát theo hướng quốc lộ 51 - Ảnh người dân cung cấp

Vụ cướp xảy ra khoảng 15h cùng ngày tại Phòng giao dịch Tam Phước (Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Biên Hòa), thuộc phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên xuất hiện một thanh niên bịt mặt, mặc áo khoác đội nón bảo hiểm đừng trước phòng giao dịch của Ngân hàng Vietcombank, sau đó thanh niên này cầm vật giống súng xông vào trong cướp đi một số tiền rồi lên xe máy tẩu thoát trên quốc lộ 51 hướng về huyện Long Thành.

Một số người dân đã kịp ghi lại hình ảnh trước khi đối tượng này tẩu thoát.

Lực lượng chức năng sau đó đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra, đồng thời truy bắt đối tượng gây án.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra vụ việc.

Hiện phía ngân hàng vẫn chưa thông tin về số tiền bị đối tượng cướp, tuy nhiên theo một số thông tin số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.