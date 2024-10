Sự việc xảy ra vào khoảng 16h20 chiều 16/10, khi chị H.T.H. (26 tuổi, trú tại xã Ia Chim, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đang tắm trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Tưởng chồng đi làm về, chị H. mở cửa ngó ra thì bị đối tượng dùng dao khống chế, đe doạ sẽ đâm chết nếu chị không đưa tiền.

Đối tượng A.T. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Kon Tum

Do quá sợ hãi vì bị đe dọa đến tính mạng, chị H. đã dẫn đối tượng lên phòng ngủ và đưa cho con heo đất. Ngay sau khi lấy được tài sản, đối tượng đã rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Kon Tum đã phối hợp với Công an xã Ia Chim nhanh chóng triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh và truy bắt đối tượng.

Đến 20h cùng ngày, lực lượng chức năng xác định A.T. (17 tuổi, trú tại thôn PleiSar, xã Ia Chim, TP Kon Tum) là đối tượng gây ra vụ cướp nói trên nên tiến hành bắt giữ khẩn cấp.

Tại cơ quan công an, A.T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Lực lượng chức năng đã thu giữ hung khí gây án và toàn bộ tài sản do A.T. cướp được. Qua xác minh được biết A.T. đã bỏ học từ sớm và có 1 tiền sự.

Cơ quan CSĐT Công an TP Kon Tum đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với A.T. để điều tra, xử lý theo quy định.