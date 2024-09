Chiều nay (6/9), TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Khoa (32 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) tử hình về tội “Giết người”, 13 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là tử hình. Nạn nhân là cha ruột của Khoa.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Ngoài ra, Khoa còn trình bày, quá trình sinh sống, cha con anh ta thường xảy ra mâu thuẫn. Theo lời khai của Khoa, khoảng nửa năm trước khi vụ án xảy ra, thấy nhiều người tới nhà đòi nợ nên anh ta không còn tin tưởng vào cha mình.

Bị cáo còn khai thêm, từ nhỏ Khoa thường xuyên bị cha dùng vũ lực để dạy dỗ nên tâm lý có nhiều “khiếm khuyết”.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, tội ác của bị cáo gây ra không gì có thể bù đắp được, cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.

Bị cáo Nguyễn Anh Khoa. Ảnh: ĐN

Theo truy tố, cha mẹ ly hôn, Khoa sống với cha là ông Nguyễn Văn Bảng và thường xuyên có mâu thuẫn.

Ngày 27/5/2022, Khoa hỏi ông Bảng về giấy tờ của căn nhà nhưng ông Bảng không trả lời. Nghi ngờ cha đem giấy tờ nhà thế chấp ngân hàng, vay tiền đi đầu tư đất nên Khoa ép ông mở két sắt để kiểm tra.

Trong két chỉ có giấy tờ cá nhân của ông Bảng và một số miếng kim loại màu vàng, nhẫn vàng, bạc… Bực tức, Khoa nhốt cha vào phòng trống trên tầng 2, khóa trái cửa, thu điện thoại để ông Bảng không liên lạc được với bên ngoài.

Trong thời gian nhốt cha, từ ngày 22/5 - 6/6/2022, Khoa liên tục hỏi về giấy tờ nhà nhưng ông Bảng không nói. Đứa con nghịch tử đã hành hạ cha bằng cách dùng tay, muỗng kim loại, roi mây đánh liên tục vào cổ, ngực, tay chân của cha dẫn đến tụ máu, chảy máu miệng.

Sau khi đánh đập, Khoa còn ép ông Bảng chuyển vào tài khoản của mình hơn 190 triệu đồng.

Tới sáng 6/6/2022, thấy cha có dấu hiệu đuối sức, Khoa cho cha uống 2 viên thuốc giảm đau rồi bỏ ra ngoài...

Khi cha qua đời, Khoa lấy chăn đắp lên người, gom đồ dùng cá nhân của ông Bảng cùng một số miếng kim loại màu vàng, nhẫn vàng, bạc rồi khóa cửa bỏ đi.

Sau khi gây án, Khoa gọi điện thoại cho anh C. (con nuôi của mẹ Khoa) kể lại sự việc. Anh C. đã nhờ người điện thoại báo công an.

Theo Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân tử vong của ông Bảng là ngạt cơ học do chèn ép đường hô hấp trên ở vùng cổ kèm đa chấn thương phần mềm.

Kết quả định giá vàng và điện thoại của ông Bảng là hơn 93 triệu đồng. Như vậy, bị can Khoa đã chiếm đoạt của ông tổng cộng hơn 283 triệu.

Trước đó, giữa tháng 12/2023, sau nửa ngày xét hỏi, TAND TPHCM cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội danh nên đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra thêm hành vi “Cướp tài sản” đối với Khoa.