Ngày 29/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) vừa kịp thời ứng cứu một thanh niên không may gặp tai nạn rơi xuống kênh nước trong đêm.

Vụ việc xảy ra lúc 21h ngày 28/11, nam thanh niên tên N. (trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) điều khiển xe máy tại đường số 6 nối dài khu công nghiệp Hòa Khánh thì không may rơi xuống kênh thoát nước.

Anh N. và xe máy rơi xuống kênh khi đi theo chỉ dẫn của ứng dụng Google Maps. Ảnh: CACC

Thời điểm này, lực lượng 8394 phường Hòa Hiệp Nam đang tuần tra tại vị trí trên đã kịp thời phát hiện vụ việc, lập tức triển khai lực lượng, tiếp cận ứng cứu, đưa anh N. lên bờ an toàn và trục vớt phương tiện.

Người bị nạn cho biết, vì trời tối và đi theo chỉ dẫn của ứng dụng Google Maps nên đã xảy ra sự cố trên.