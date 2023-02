Thanh niên lĩnh 14 năm tù sau màn trả đũa khi người yêu bị chọc ghẹo

Ngày 25/2, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Trương Hoàng Biểu (26 tuổi, trú tỉnh Bình Định) về tội "giết người".

Theo cáo trạng, tối 11/5/2022, Trương Hoàng Biểu, Đinh Thị Hương (28 tuổi, quê Yên Bái - người yêu của Biểu), Vũ Đức Mạnh (31 tuổi, quê Tuyên Quang) cùng 4 người khác đến ăn nhậu ở bãi xe số 387 đường An Thượng 28, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Đến 23h cùng ngày, cả nhóm dọn dẹp chuẩn bị ra về thì Mạnh đến nắm tóc và chọc ghẹo Hương. Lúc này, Biểu đứng đằng sau thấy vậy nên xảy ra xô xát với Mạnh nhưng được mọi người can ngăn.

Bị cáo Biểu tại tòa

Do còn bực tức chuyện Mạnh chọc ghẹo người yêu nên sau khi chở Hương về nhà trọ, Biểu mang theo dao quay lại bãi giữ xe tìm Mạnh.

Đến nơi, thấy Mạnh đang ngồi trên ghế và thách đố nên Biểu rút dao từ trong áo khoác chém vào đầu Mạnh. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, tỷ lệ thương tích 50%.

Sau khi gây án, hôm sau, Biểu đến cơ quan công an đầu thú.

Tại tòa, Mạnh yêu cầu Biểu bồi thường số tiền 300 triệu đồng, Biểu đồng ý. Bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình, vì vậy sẽ cố gắng bồi thường cho bị hại một ít, số tiền còn lại khi chấp hành án tù xong sẽ trả.

Theo HĐXX, trong vụ án này, nguyên nhân một phần do Vũ Đức Mạnh gây ra vì đã chọc ghẹo người yêu của Biểu, trong khi cả hai đã mất kiểm soát do nhậu say, dẫn đến bốc đồng, nóng nảy. Không chỉ vậy, Mạnh còn thách thức Biểu.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Biểu mức án 14 năm tù về tội "giết người".