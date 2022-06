Thanh niên 'quậy' đám giỗ bị người phụ nữ lớn tuổi đâm chết ở TP.HCM

Công an quận Tân Bình đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ vụ án mạng nói trên. Nghi can bị bắt giữ để điều tra về hành vi “giết người” là bà Phan Ngọc Lệ (56 tuổi, ngụ ở địa phương).

Nạn nhân bị sát hại là anh N.T.S ( 30 tuổi, cũng là dân địa phương).

Con hẻm, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: T.A

Trước đó, chiều 5/6 bà Lệ cùng người nhà tổ chức đám giỗ tại một căn nhà trong hẻm ở đường Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận Tân Bình. Lúc này, S. vào hẻm đi vệ sinh thì bị những người ngồi trước nhà nhắc nhở, phàn nàn.

S. bỏ đi nhưng một lúc sau quay lại cùng một người khác. Cả hai đã xông vào đám giỗ, chụp ly, chén ném vào những người đang có mặt.

Bà Lệ trong lúc bực tức đã chụp lấy con dao gọt trái cây, tấn công, đâm vào người khiến S. gục xuống và tử vong tại chỗ.

Khi nhận tin báo, công an có mặt, tiến hành bắt giữ bà Lệ. Bước đầu bà này đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Trường An