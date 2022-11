Thành viên nhóm nhạc Backstreet Boys lên tiếng về cái chết của Aaron Carter

Nick Carter và Aaron Carter. Ảnh: PEOPLE

1 ngày sau cái chết gây chấn động nước Mỹ của Aaron Carter ở tuổi 35, Nick Carter đã có chia sẻ đầu tiên trên Instagram hơn 2 triệu người theo dõi vào đêm 6/11 thu hút triệu lượt thích.

Kèm với những bức hình kỷ niệm với người em đã mất, Nick Carter viết: "Hôm nay trái tim tôi vỡ vụn. Dù anh em tôi có mối quan hệ phức tạp nhưng tình yêu tôi dành cho em không bao giờ phai nhạt. Tôi vẫn luôn hy vọng rằng một ngày nào đó, bằng cách nào đó, em sẽ bước đi trên một con đường lành mạnh và cuối cùng có được sự giúp đỡ mà em cần".

Nick tiếp tục: "Có đôi khi chúng tôi muốn trách móc một ai đó hay thứ gì đó vì sự mất mát này. Nhưng sự thật là sự nghiện ngập và vấn đề sức khỏe tâm thần mới thực sự là tội đồ ở đây. Tôi sẽ nhớ em hơn bất cứ ai. Anh yêu em Chizz.. Giờ cuối cùng em cũng có cơ hội được sống trong bình yên, thứ em không bao giờ có thể tìm thấy trên thế gian này. Xin Chúa hãy quan tâm chăm sóc người em bé bỏng của con".

Trước khi Aaron qua đời, anh và Nick có nhiều năm sóng gió trong mối quan hệ. Năm 2019, Nick nộp đơn xin tòa ra lệnh cấm tiếp xúc với Aaron vì cho rằng cậu có ý định sát hại vợ và người con chưa chào đời của mình. Nick nói không còn cách nào khác để bảo vệ bản thân và gia đình nên mới làm vậy.

Tuy nhiên Aaron bình thản khi đón nhận tin này và thậm chí còn nhắn gửi anh trai trên Twitter khi đó: "Bảo trọng nhé Nick Carter. Tôi không gặp anh ấy 4 năm rồi và cũng không có ý định đó. Tôi ngạc nhiên trước những cáo buộc chống lại mình và tôi cũng không có ý định làm hại ai, đặc biệt là gia đình mình".

Aaron Carter sinh năm 1987, nổi tiếng năm 10 tuổi với album đầu tay mang tên mình và sau đó là Aaron's Party (Come Get It) (2000), Oh Aaron (2001) và Another Earthquake! (2002). Aaron Carter từng được chọn là ca sĩ mở màn cho tour của Backstreet Boys và Britney Spears trước khi có tour riêng vào năm 2000.

Cái chết đột ngột của Aaron Carter khiến fan của anh trên toàn thế giới sốc nặng, mạng xã hội tràn ngập lời chia buồn và cảm giác đau xót trước sự ra đi của ngôi sao đình đám một thời.