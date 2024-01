Ngày 22/1, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 70 bị cáo trong vụ 2 băng nhóm hỗn chiến tranh chấp đất đai xảy ra tại Phú Quốc làm 8 người thương vong. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 15 ngày.

Do số lượng bị cáo và những người có liên quan quá đông, TAND tỉnh đã phải tổ chức xét xử tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Từ sáng sớm, lực lượng công an đã có mặt bảo đảm an ninh trật tự.

Các bị cáo phạm các tội: Giết người; gây rối trật tự công cộng; che giấu tội phạm; tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đây là vụ án gây chấn động dư luận xảy ra vào hồi cuối tháng 10/2022, khiến 2 người chết, 6 người bị thương.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: N.H

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh, xuất phát từ tranh chấp đất đai xảy ra tại ấp Bến Tràm (thuộc xã Cửa Dương, TP Phú Quốc), Nguyễn Văn Thái (36 tuổi, tên gọi khác Thái bus, TP Phú Quốc) cùng nhiều bị cáo khác đã nhận bảo kê đo đạc đất tranh chấp cho một người dân ở ấp Bến Tràm.

Ngày 27/10/2022, Thái bus dẫn theo 52 "đàn em" đi trên nhiều ô tô đến khu vực đất tranh chấp.

Khi tới khu đất trên, nhóm của Thái bus cự cãi, xô xát với nhóm của Nguyễn Văn Trường (36 tuổi, ngụ TP Phú Quốc) đã có mặt tại khu đất từ trước.

Quá trình xảy ra xô xát, hai người trong nhóm của Thái bus là Nguyễn Văn Quá (27 tuổi) và Đoàn Thiên Long (23 tuổi cùng ngụ TP Phú Quốc) dẫn đồng bọn truy sát nhóm của Nguyễn Văn Trường.

Sau đó, Long dùng súng hoa cải bắn 3 phát vào nhóm của Trường. Hậu quả làm P.T.H. (26 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) và N.A.T. (28 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) tử vong; còn Trường và 5 người khác cùng nhóm bị thương.

70 bị cáo của 2 băng nhóm bị đưa ra xét xử. Ảnh: N.H

Khi vụ án xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang thu giữ nhiều tang vật như súng, dao, mác, rựa, kiếm…; tạm giữ 14 ô tô của các đối tượng.