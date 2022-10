The Chill Fest - chuỗi sự kiện âm nhạc đáng nhớ hè 2022

The Chill Fest đã khép lại hành trình của mình với 4 sự kiện bùng nổ ở Cần Thơ, Đà Lạt, TP.HCM và Hà Nội. Chuỗi sự kiện âm nhạc này có sức hút lớn với giới trẻ và trở thành hoạt động được mong chờ hè này.

The Chill Fest Đà Lạt

Ở mỗi thành phố khác nhau, The Chill Fest đều để lại ấn tượng khó phai cho người tham dự.

Số lượng người tham dự là một minh chứng rõ ràng nhất cho sự bùng nổ và thành công của The Chill Fest. Con số này tại Cần Thơ là hơn 10.000 người, tại Đà Lạt, TP.HCM và Hà Nội, hơn 20.000 người cũng đã tham dự chuỗi sự kiện âm nhạc này..

The Chill Fest Hà Nội

Không ít bạn trẻ mong chờ và cho rằng The Chill Fest là show bạn không thể thể bỏ lỡ. Thậm chí, trào lưu check-in cả 4 show The Chill Fest nổi lên khiến nhiều người hào hứng “đi tour" đủ cả 4 thành phố.

Không khó để kể ra lý do khiến The Chill Fest thu hút đến thế. Chuỗi sự kiện này xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm nắng nóng. Vì thế, concept lễ hội âm nhạc mang biển vào thành phố lập tức “hợp mood" giúp nhiều người hạ nhiệt mùa hè. The Chill Fest cũng thể hiện mình rất hiểu gu giới trẻ khi mời dàn line-up hoành tráng là những cái tên hot hit như Hoàng Thuỳ Linh, MIN, Trọng Hiếu, Karik, GDucky, HIEUTHUHAI…

The Chill Fest Cần Thơ

Ngoài ra, đồng hành với The Chill Fest còn có hoạt động thú vị khác của chiến dịch mùa hè 2022 của Bia Saigon Chill. Đầu tiên là loạt video clip biến hình thú vị: từ văn phòng, phòng tập, gian bếp hằng ngày sang không gian biển sảng khoái, nổi bật nhất là sự tham gia của ca sĩ Trọng Hiếu, vận động viên bóng rổ Stefan và nhóm nhảy Oops! Crew.

Video clip cùng Bia Saigon Chill của ca sĩ Trọng Hiếu

Bên cạnh đó, “chiếm sóng" nhiều nhất phải kể đến thử thách “bắt chill phiêu hè" trúng sở thích của người trẻ. Thử thách này đã khuấy đảo những buổi tụ tập, hẹn hò với bạn bè của mọi người. Tại The Chill Fest, “Bắt chill phiêu hè" còn hot hơn bao giờ hết với phần thưởng lên đến 10 triệu đồng.

Tham gia thử thách “Bắt chill phiêu hè” tại The Chill Fest TP.HCM

Khép lại hành trình mùa hè, The Chill Fest đã khiến mọi người thoả mãn với những buổi diễn đã mắt, đã tai. Nhiều fan hy vọng Bia Saigon Chill sẽ tiếp tục đồng hành cùng giới trẻ và mang đến thật nhiều hoạt động, sự kiện thú vị, mới mẻ.

Doãn Phong