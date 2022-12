The Global City hé lộ sự có mặt của loạt thương hiệu F&B nổi tiếng

Dự án The Global City là khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế được thiết kế và quy hoạch bởi Công ty kiến trúc Anh Quốc Foster + Partners. Với quy mô 117,4 ha tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc phường An Phú, TP. Thủ Đức, The Global City đặt tầm nhìn trở thành một khu đô thị biểu tượng, trung tâm mới của TP.HCM. Khu nhà phố SOHO là phân khu đầu tiên được ra mắt. The Global City đã hoàn thiện giai đoạn 1 khu kênh đào và nhạc nước, ra mắt Sales Gallery kiêm Lifestyle Hub quy mô và cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện toàn bộ hệ thống kênh đào, công viên cây xanh cùng loạt tiện ích đẳng cấp khác trong thời gian sắp tới. Website: https://masterisehomes.com/the-global-city/