Cơ hội “vàng” cho kinh tế, du lịch Móng Cái

Theo chiến lược phát triển du lịch “2 quốc gia 1 điểm đến” của Móng Cái, dự kiến từ ngày 30/10, du khách nội địa của Việt Nam khi đến Móng Cái sẽ được tự lái xe qua cửa khẩu để sang TP. Đông Hưng và được đi sâu đến TP. Nam Ninh của Trung Quốc. Ngược lại, khách nội địa Trung Quốc cũng được tự lái xe qua cửa khẩu sang Móng Cái và được đi sâu đến TP. Hạ Long (Quảng Ninh).

Đặc biệt, Trung Quốc vừa hoàn tất lắp ray đoạn đường sắt cao tốc tới biên giới Việt - Trung và dự kiến khai trương tuyến này vào cuối năm 2023. Dự án giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Đông Hưng (Trung Quốc) cũng như nhiều thành phố của Trung Quốc đến khu vực giáp Việt Nam.

Những thay đổi trên không chỉ tác động tích cực đến tình hình du lịch khu vực, mà còn mở rộng tiềm năng đầu tư, kinh doanh bán lẻ và gia tăng giá trị bất động sản vùng lân cận. Trong đó, một trong những khu vực hưởng lợi lớn là dự án Vinhomes Golden Avenue, chỉ cách cửa khẩu Bắc Luân 2 chưa đầy 5 phút di chuyển và 15 phút để tới cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Dự án này sở hữu lợi thế cả về đường bộ, đường hàng không, đường biển.

Mặt khác, ưu điểm kết nối thuận tiện tới các địa điểm du lịch nổi tiếng của Móng Cái như: Trà Cổ, Mũi Sa Vĩ, Đảo Bình Ngọc, Đảo Trung Vĩnh - Vĩnh Thực… mang đến cho The Harmony tiềm năng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ trong và ngoài nước đến với Móng Cái. Đặc biệt, trong bối cảnh thành phố biên mậu Móng Cái đang nổi lên là 1 trong 2 địa điểm thu hút nhiều lượt khách đến với Quảng Ninh, tương lai sẽ bứt phá hơn nữa khi hạ tầng kết nối đồng bộ.

Từ The Harmony chỉ mất 5 phút để đến cửa khẩu Bắc Luân 2 và khoảng 15 phút để đến cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh phối cảnh

Không gian sống “chất Mỹ" và hệ thống tiện ích đẳng cấp

Ngay giữa lòng dự án Vinhomes Golden Avenue, phân khu The Harmony tái hiện phong cách kiến trúc và không khí sôi động của khu phố thượng lưu Manhattan (New York, Mỹ), kế cận công viên trung tâm và phố đi bộ Little Shanghai sầm uất.

The Harmony sở hữu tiềm năng kinh doanh hấp dẫn với ưu thế vượt trội từ các căn shophouse và shop-villa được quy hoạch trên các trục đường lớn, mặt tiền rộng rãi, hè phố thênh thang để có thể vừa ở, vừa kinh doanh… Gia chủ nếu không khai thác kinh doanh có thể cho thuê.

The Harmony đem lại cho cư dân không gian sống sang trọng với các tiện ích tiên phong tại Móng Cái, trong khu đô thị quốc tế kết hợp giữa ở và kinh doanh. Ảnh phối cảnh

Cư dân tương lai của The Harmony còn sở hữu đặc quyền tận hưởng hệ tiện ích “3 lớp” đồng bộ, cảnh quan tuyệt mỹ với hệ thống công viên nội khu năng động: sân thể thao, khu vui chơi trẻ em, công viên gympark, công viên xanh với các đường dạo bộ thư thái… Không chỉ vậy, The Harmony thừa hưởng các tiện ích đẳng cấp tại quần thể dự án như: công viên trung tâm với hồ bơi phong cách resort 1.700m2, hồ bơi trẻ em rực rỡ sắc màu, công viên BBQ cho những bữa tiệc nướng cùng gia đình, bạn bè…

Khu công viên trung tâm với các tiện ích và cảnh quan đẳng cấp giữa lòng không gian xanh mát lành. Ảnh phối cảnh

Đặc biệt, gia chủ The Harmony sẽ được tận hưởng chất sống đẳng cấp với những tiện ích trong hệ sinh thái Vingroup như: trường học mầm non và phổ thông liên cấp, phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec... Ngoài ra, không thể không nhắc tới tiêu chuẩn quản lý, vận hành Vinhomes đã ghi dấu ấn tại 29 khu đô thị trên toàn quốc, có hệ thống an ninh đa lớp, đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp.

Chính sách bán hàng Vinhomes Golden Avenue hấp dẫn với 4 phương thức thanh toán linh hoạt

Đặc biệt, mở ra cơ hội đầu tư hoặc sở hữu bất động sản lâu dài tại The Harmony, chủ đầu tư đang đem đến loạt chính sách bán hàng hấp dẫn với 4 phương án thanh toán linh hoạt, cùng cơ hội nhận xe VF 8 hoặc VF 9 (tuỳ theo giá trị hợp đồng mua bán) dành riêng cho các khách hàng tiên phong. Khách hàng Vinhomes tại Quảng Ninh sẽ nhận thêm ưu đãi lên tới 2% giá trị hợp đồng mua bán.

Thế Định