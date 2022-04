The Light City kiến tạo cuộc sống thịnh vượng ở thành phố biển Vũng Tàu

Tiềm năng tăng giá nhờ vị trí chiến lược

The Light City là khu đô thị sở hữu vị trí đắc địa khi toạ lạc tại phường 12, TP. Vũng Tàu, nằm sát trục đường chính Vũng Tàu - Bà Rịa - TP.HCM, Vũng Tàu - Phước Tỉnh - Long Hải, phía tây bắc giáp Quốc lộ 51B - Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, phía tây nam giáp Quốc lộ 51C, giúp cư dân có thể kết nối nhanh chóng đến các tuyến đường giao thông huyết mạch quan trọng của thành phố.

Đặc biệt, dự án có vị trí chiến lược khi nằm ở trung tâm giữa ba phân khu chức năng quan trọng bao gồm: Khu đô thị Bắc Vũng Tàu, Khu phát triển du lịch ven biển Chí Linh - Cửa Lấp, Khu đô thị sinh thái đặc trưng Bắc Phước Thắng - ba phân khu được đánh giá là lõi đô thị mới của TP. Vũng Tàu trong tương lai, trở thành các trung tâm về hành chính - giáo dục - y tế - thương mại - du lịch.

Hội tụ các yếu tố vị trí đáng mơ ước, The Light City được xem là một trong những dự án đô thị có quy mô lớn của tỉnh, có nhiều tiềm năng tăng giá trong tương lai.

The Light City với vị trí cửa ngõ, trở thành trung tâm kết nối các khu vực phát triển kinh tế - hành chính - du lịch của Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương hiệu chủ đầu tư uy tín

The Light City được đầu tư phát triển bởi công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) - một trong những doanh nghiệp bất động sản uy tín tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với chặng đường hơn 30 năm xây dựng và phát triển, công ty đã cung cấp ra thị trường 30 dự án và hơn 6.000 sản phẩm nhà đất, góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị nơi đây.

Các dự án do Hodeco đầu tư luôn chú trọng việc hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu ở và các tiện ích khác. Với hàng loạt các dự án toạ lạc tại các vị trí vàng của thành phố Vũng Tàu, nhiều nhà đầu tư nhận định, trong những năm tới, khi các dự án hạ tầng giao thông được hoàn thiện, bất động sản của Hodeco hứa hẹn gia tăng giá trị.

Hodeco đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất trong Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập

Trong các dự án trọng điểm của Hodeco, The Light City là một điểm sáng, có vai trò chiến lược, góp phần quan trọng khẳng định và gia tăng vị thế của doanh nghiệp tại thị trường bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn 2020 - 2025. Với pháp lý minh bạch, dự án nhận được bảo lãnh từ ngân hàng Vietcombank, đảm bảo sự an tâm cho khách hàng khi đầu tư.

Không gian sống đẳng cấp, gắn kết yêu thương

Mang vẻ đẹp đặc trưng của thành phố biển Vũng Tàu, The Light City hội tụ đầy đủ các ưu thế vượt trội để trở thành khu đô thị lý tưởng. Toàn bộ dự án được quy hoạch đồng bộ với lõi đô thị gồm các khu nhà liên kề, biệt thự, bao quanh là các chung cư cao tầng, khách sạn kết hợp các mảng xanh xen kẽ. Bên cạnh đó, đường nội khu lộ giới rộng rãi, nhiều cây xanh, điện chiếu sáng, mạng lưới điện, nguồn cấp nước được lắp đặt âm, đảm bảo tính mỹ quan cho khu nhà ở.

Nhà ở tại dự án được chú trọng thiết kế mở với không gian thoáng rộng, sử dụng những gam màu kiến trúc Địa Trung Hải tươi sáng, gợi cảm giác về những ngôi nhà ấm cúng và bình yên nơi xứ biển. Sở hữu một tổ ấm mang phong cách này, nghĩa là chủ nhân đã sở hữu một “tấm vé du lịch” không thời hạn trong chính ngôi nhà của mình, đón nắng gió miền biển thơ mộng, tươi mát.

The Light City như một thành phố thu nhỏ khép kín, tích hợp chuỗi tiện ích đa dạng, phong phú đáp ứng mọi nhu cầu cư trú, mua sắm, giải trí của cộng đồng dân cư - ảnh phối cảnh

Theo Hodeco, The Light City có tổng quy mô 49ha, phát triển giai đoạn 1 trên diện tích hơn 27ha với hệ thống trọn vẹn các tiện ích nội khu, đáp ứng hầu hết nhu cầu thụ hưởng của cư dân. Tại đây, tất cả các thế hệ thành viên trong gia đình đều có thể tận hưởng hệ thống tiện ích đủ đầy với công viên cây xanh, khu thể thao trong nhà - ngoài trời, trường học, y tế..., sống chan hoà và kết nối những giá trị gia đình yêu thương bền vững.

Bên cạnh đó, The Light City nằm ngay trung tâm mới của TP. Vũng Tàu nên cư dân nơi đây được thừa hưởng trọn vẹn các tiện ích ngoại khu hiện hữu như: bệnh viện đa khoa, trung tâm hành chính, siêu thị, bãi biển, sân golf,… sẵn sàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt - giải trí hàng ngày.

Đặc biệt, tại The Light City Vũng Tàu, gia chủ có thể kết hợp nhà ở - nghỉ dưỡng - khai thác cho thuê “3 in 1” để tối ưu khai thác vận hành, đáp ứng trọn vẹn nhất nhu cầu an cư - hưởng thụ - sinh lời bền vững.

Văn phòng điều hành dự án The Light City - ảnh phối cảnh

Theo chủ đầu tư, dự án đang từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng và xây dựng các phân khu tiện ích công cộng như công viên, sân thể thao, khu vui chơi giải trí.... Theo kế hoạch, Hodeco sẽ khai trương văn phòng điều hành dự án vào ngày 16/4/2022.

Thông tin liện hệ: Sàn giao dịch bất động sản Hodeco Hotline: 0913 800 101 Website: hodecoland.com.vn

Doãn Phong