The Melody Village - không gian sống an lành giữa lòng Thủ đô

Nhu cầu tìm về không gian sống an lành của giới siêu giàu

Nhiều năm trở lại đây, giới siêu giàu (UHNWIs) thế giới có xu hướng tập trung đầu tư nhiều hơn cho đời sống sức khỏe thể chất và tinh thần, thay vì thú chơi hàng hiệu như trước. Theo Báo cáo Thịnh vượng của Knight Frank từ năm 2020, 80% UHNWIs đã “chi” nhiều thời gian và tiền bạc hơn để theo đuổi một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và thịnh vượng. Theo đó, yêu cầu về không gian sống - nơi họ trải qua phần lớn thời gian trong ngày sau giờ làm việc, cũng khắt khe gấp nhiều lần. Bên cạnh sự tiện nghi thì các yếu tố xanh và yên tĩnh, riêng tư được đặc biệt chú trọng.

Giới siêu giàu ưa chuộng môi trường sống gần gũi thiên nhiên, kết nối đa dạng tiện ích chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần (Ảnh minh hoạ)

Tại Việt Nam, theo sự gia tăng của tầng lớp siêu giàu (khoảng 26% đến năm 2026 - theo Báo cáo Thịnh vượng 2022 của Knight Frank), nhu cầu về không gian sống an lành cũng ngày càng cao. Tuy nhiên, không dễ để họ có thể tìm thấy những sản phẩm bất động sản hạng sang có thể thỏa mãn gu sống ở những đô thị đông đúc, quỹ đất hạn hẹp với mật độ xây dựng ngày một cao như Hà Nội.

The Melody Village “ghi điểm” với không gian trong lành, thanh tĩnh

Làng biệt thự châu Âu - The Melody Village là sản phẩm biệt thự hạng sang trong đô thị Nam Thăng Long, nơi vốn nổi tiếng là điểm đến yêu thích của cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam. Hội tụ các yếu tố xanh, thanh tĩnh hiếm có, The Melody Village được đánh giá là điểm dừng chân lý tưởng cho giới siêu giàu hướng đến trải nghiệm sống an lành giữa lòng Thủ đô.

The Melody Village thừa hưởng mảng xanh lớn từ khu đô thị Nam Thăng Long, với tổng diện tích không gian xanh lên đến 77ha. Trong đó, có đến 50,8ha cây xanh và 26,1ha hồ nước cùng điều hoà và thanh lọc không khí. Theo đó, chào đón cư dân The Melody Village trở về nhà mỗi ngày là một không gian xanh mát dễ chịu, một bầu không khí trong lành và một nguồn năng lượng tươi mới tích cực. Dù chỉ yên tĩnh ngồi trong nhà, hít thở và ngắm nhìn sắc xanh bên ngoài cửa sổ, hay cất bước tản bộ, chạy bộ, đạp xe trên những cung đường rợp bóng cây xanh, tâm trí cư dân The Melody Village đều được xoa dịu, giải phóng và phục hồi năng lượng sau một ngày làm việc căng thẳng.

Bóng mát, sắc xanh và bầu không khí trong lành hiện diện thường trực từ cổng vào men theo những con đường nội khu, qua từng công viên và bao quanh từng khu biệt thự TMV (Ảnh phối cảnh)

Bên cạnh đó, mật độ xây dựng rất thấp là yếu tố giúp tăng sự khoáng đạt và yên tĩnh cho không gian sống ở Làng biệt thự châu Âu. Với số lượng sản phẩm giới hạn, mỗi căn biệt thự đều bảo đảm sự riêng tư và có tầm nhìn rộng mở, hướng thiên nhiên và tràn ngập sinh khí với nguồn ánh sáng tự nhiên.

Vị trí độc đáo của khu đô thị này cũng mang đến những mảnh ghép hoàn hảo không gian sống an lành của làng biệt thự. Cụ thể, việc đặt toạ độ ở ven đô cách trung tâm chưa đầy 20 phút di chuyển đã tách biệt The Melody Village khỏi sự ồn ào của đô thị phồn hoa. Đồng thời, vị trí nằm trong khu vực gần sông Hồng và hồ Tây - nơi được mệnh danh là lá phổi xanh của Thủ đô, giúp nâng chất lượng không khí và môi trường sống cho cư dân làng biệt thự.

Sống an lành với chuỗi tiện ích hiện đại, đa dạng

Bên cạnh không gian xanh và thanh bình, The Melody Village cũng cung cấp trải nghiệm sống an lành cho cư dân với hệ thống tiện ích nội khu được quy hoạch hiện đại, phục vụ đa dạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho nhiều nhóm tuổi. Trong khi bố mẹ và các cư dân trẻ có thể đạp xe, chạy bộ, bơi lội, hay tập gym,… thì ông bà có thể tản bộ, dưỡng sinh ở công viên, đường đi bộ Eco-path. Quảng trường Luminous Square hay Vườn tiệc nướng ngoài trời,… cũng là nơi giúp các thành viên thêm gắn kết, thư giãn và cân bằng cuộc sống.

The Melody Village nâng tầm trải nghiệm sống an lành cho cư dân bằng tiện ích hiện đại, đẳng cấp (Ảnh phối cảnh)

Không chỉ vậy, The Melody Village với khả năng kết nối nhanh chóng với nội đô và khu vực hồ Tây - trung tâm dịch vụ, du lịch, văn hóa của Thủ đô, đã mở ra đặc quyền tiếp cận đa dạng tiện ích chăm sóc sức khoẻ và giải trí hàng đầu cho cư dân. Từ trung tâm y tế, đến trung tâm thương mại sầm uất, khách sạn quốc tế sang trọng, nhà hàng cao cấp,…

