The Metropolitan - ‘Tâm điểm thượng lưu’ được giới tinh hoa Hà Nội kiếm tìm

Điểm đến cho những hành trình “săn tìm” chất sống thượng lưu

Mệt mỏi vì hàng ngày phải đối mặt với không gian sống bí bách, thiếu chỗ vui chơi, vợ chồng anh Xuân Biên từ lâu đã tính tới việc chuyển nhà. Nhiều phương án đã được nâng lên đặt xuống, cuối cùng, điểm đến được lựa chọn chính là “miền đất hứa” phía Đông Hà Nội.

“Đầu bài mà vợ tôi đưa ra là nơi ở mới phải sở hữu môi trường sống trong lành, có không gian riêng tư nhưng đồng thời cũng phải đầy đủ các tiện ích đẳng cấp của nhịp sống thị thành. Ngay khi có thông tin về The Metropolitan trong lòng “Quận Ocean”, tôi biết bài toán của mình đã có lời giải”, anh Biên giãi bày.

Theo những thông tin đầu tiên được tiết lộ, The Metropolitan gồm 15 toà tháp cao tầng, với hàng nghìn căn hộ có tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Các căn hộ được thiết kế phong phú về loại hình, đa dạng về diện tích, cũng đồng nghĩa là đáp ứng được nhu cầu của nhiều tập khách hàng khác nhau tùy theo khả năng tài chính.

The Metropolitan - Tâm điểm thượng lưu tại Vinhomes Ocean Park mang tinh hoa của những đô thị nổi tiếng thế giới

Nếu Vinhomes Ocean Park - “Quận Ocean” được ví như một “thế giới thu nhỏ” thì The Metropolitan chính là mảnh ghép mang đậm sắc màu và đường nét của những thành phố hiện đại nhất phương Tây. Đó là sự hòa trộn nhuần nhuyễn cảnh quan “đẹp như tranh vẽ” của Zurich với sự hào nhoáng, sang trọng của Beverly - thiên đường dành riêng cho giới nhà giàu toàn cầu; cùng với các công trình vừa mang vẻ cổ kính, vừa hoành tráng của London và sự lãng mạn của kinh đô ánh sáng Paris. Trong đó, theo dự kiến, phân khu ra mắt đầu tiên là The Zurich sở hữu đặc quyền sống không khác gì Thụy Sĩ - quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

Bên cạnh việc chắt lọc tinh hoa kiến trúc của bộ tứ thành phố biểu tượng, cảnh quan nội khu The Metropolitan cũng ưu tiên các mảng xanh, tạo nên một không gian sống hiện đại nhưng vẫn thấm đẫm hơi thở thiên nhiên. Không gian chung dành cho cộng đồng cũng được bố trí hàng loạt tiện ích đẳng cấp như ở resort, mở ra cơ hội để cư dân làm quen với lối sống xanh, khỏe mạnh theo các xu hướng đang thịnh hành trên toàn cầu.

Là hợp phần ra đời ở giai đoạn sau của “Quận Ocean”, The Metropolitan được hưởng ngay hàng nghìn tiện ích đã vận hành của cả đại đô thị. Trong đó, đáng chú ý là bộ đôi “kỳ quan đô thị mới” Biển hồ nước mặn Crystal Lagoon quy mô 6,1 ha và Hồ nước ngọt Ngọc Trai diện tích lên tới 24,5 ha; đường chạy bộ và đạp xe ven hồ dài 8,5km; hơn 700 máy tập gym đa chức năng ngoài trời; 8 bể bơi trong nhà và bể bơi 4 mùa phong cách Olympic; 60 sân chơi trẻ em… Cư dân cũng có đặc quyền trải nghiệm các tiện ích có 1-0-2 của Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown chỉ sau vài phút di chuyển trên những chiếc xe buýt điện VinBus.

“Bảo chứng vàng” cho tiềm năng tăng giá bền vững

Giỏ hàng dồi dào từ The Metropolitan được ví như “cơn mưa vàng” giúp giải “cơn khát” nguồn cung cho cả thị trường Hà Nội.

Vinhomes kết hợp với Mitsubishi tung ra phân khu đầu tiên tại dự án The Metropolitan dự đoán sẽ khiến thị trường khu Đông Hà Nội “dậy sóng”

Riêng tại phía Đông Hà Nội, “Quận Ocean” đã trở thành điểm đến hàng đầu được giới đầu tư và khách hàng tìm tới vì hạ tầng đang được hoàn thiện với tốc độ chóng mặt. Đó là hàng loạt công trình trọng điểm đã hòa vào mạng lưới giao thông quốc gia như các cây cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Đông Trù, Nhật Tân, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nút giao Cổ Linh cùng các dự án nghìn tỉ khác đang được đẩy nhanh tiến độ như cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, đường vành đai 4, vành đai 3,5… Khoảng cách từ đại đô thị tới trung tâm Hà Nội và tới các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đều được rút ngắn lại giúp người dân di chuyển nhanh chóng, thuận tiện.

Là một mảnh ghép của “siêu quần thể đô thị biển” quy mô lên tới 1.200 ha, “Quận Ocean” hấp dẫn bởi cuộc sống hội nhập đa sắc màu của hơn 40 nghìn người đã an cư ổn định. Đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống cho cộng đồng cư dân này là hệ sinh thái các dịch vụ chất lượng quốc tế mang “họ Vin” hiện diện tại chỗ, với đầy đủ các thương hiệu Vinmec, Vinschool, Vincom, VinBus… Cùng với đó là những món ăn tinh thần hấp dẫn khi 4 mùa trong năm đều có những lễ hội đẳng cấp được tổ chức, như minishow “Dear Ocean” sẽ diễn ra 2 lần/tháng với sự xuất hiện của những ca sĩ hàng đầu V-biz, bắt đầu từ ngày 15/10; Phố Đêm Quận Ocean với nhiều gian hàng hấp dẫn khai trương từ ngày 25/10, mở từ 16 giờ - 2 giờ sáng hôm sau…

Sự góp mặt của The Metropolitan khiến “Quận Ocean” càng trở nên nóng bỏng, không chỉ vì chất sống thượng lưu khác biệt mà còn bởi có sự hiện diện của Mitsubishi. Tại lễ ra quân được tổ chức gần đây, đại diện của tập đoàn toàn cầu này cam kết sẽ cùng với Vinhomes “đem đến một cuộc sống chất lượng cao, tiện nghi và bình an cho mọi cư dân” trong lòng “Quận Ocean”. Những lợi thế sẵn có cùng tiềm lực từ dòng vốn ngoại và uy tín của bộ đôi “người khổng lồ” Vinhomes - Mitsubishi được xem là “bảo chứng vàng” cho tiềm năng tăng giá bền vững của bất động sản tại The Metropolitan trong tương lai.

Thế Định