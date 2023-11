Nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp làm việc sẽ tăng mạnh

Mới đây, Đà Nẵng đã mở đường bay kết nối thẳng đến sân bay Don Mueang - sân bay lớn thứ hai của thủ đô Bangkok (Thái Lan) và xúc tiến mở các đường bay trực tiếp đến Nhật Bản, Ấn Độ. Theo thống kê của Sở Du lịch Đà Nẵng, tính đến hết tháng 9/2023 có 34 đường bay đến Đà Nẵng, trong đó có 8 đường bay nội địa và 26 đường bay quốc tế.

Để tiếp tục thu hút và mở rộng thị trường quốc tế, từ nay đến năm 2025, ngành du lịch thành phố sẽ khôi phục các đường bay Đà Nẵng - Doha (Qatar) để kết nối lại thị trường Bắc Mỹ, châu Âu; mở rộng đường bay đến Indonesia, Philippines, Phuket, Đông Bắc Thái Lan, Gangwon (Hàn Quốc), các thành phố lớn của Úc… nhằm hướng đến mục tiêu thu hút khách quốc tế đến Đà Nẵng năm 2024 đạt 2,5 triệu lượt và đạt 2,8 triệu lượt vào năm 2025.

The One Tower Đà Nẵng là dự án tiên phong đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp làm việc tại trung tâm đô thị du lịch biển quốc tế

Theo đại diện của Kyoritsu Maintenance Việt Nam, 2023 là năm đánh dấu sự hồi phục mạnh mẽ của du lịch Đà Nẵng với lượng khách du lịch trong 10 tháng tăng 107,1% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó lượng khách quốc tế tăng đến 418,7% so với cùng kỳ và cao hơn cả thời điểm trước dịch Covid-19. Ngoài ra, Đà Nẵng hiện đang thu hút vốn FDI rất mạnh, nhiều khu công nghiệp, khu công nghệ cao đang hình thành. Do đó, việc tăng cường mở rộng đường bay quốc tế sẽ thu hút lượng lớn chuyên gia nước ngoài, giới expats, nhóm tri thức trẻ đến Đà Nẵng du lịch, làm việc, sinh sống cùng nhiều đoàn nghiên cứu, khảo sát cơ hội đầu tư tại đô thị biển du lịch quốc tế. Điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu rất lớn về không gian văn phòng làm việc kết hợp lưu trú, cũng như căn hộ nghỉ dưỡng, dịch vụ tại trung tâm TP. Đà Nẵng tăng theo.

Rộng cửa cho các dự án đi trước đón đầu

Soi chiếu vào cơ cấu sản phẩm BĐS du lịch tại Đà Nẵng, có rất nhiều loại hình phát triển từ khách sạn cao cấp cho đến các khu đô thị nghỉ dưỡng 5 sao, mang đến nhiều lựa chọn cho du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, lại khá thiếu vắng phân khúc sản phẩm văn phòng làm việc kết hợp lưu trú nghỉ dưỡng cao cấp ở khu vực trung tâm thành phố.

Vị trí tuyệt đẹp và tầm nhìn tuyệt mỹ là giá trị đắt giá của The One Tower Đà Nẵng

Tiên phong phát triển sản phẩm BĐS tích hợp đa chức năng, phục vụ nhu cầu du lịch hoặc kết hợp làm việc từ xa, The One Tower Đà Nẵng do Kyoritsu Maintenance Việt Nam làm chủ đầu tư được xem là mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh BĐS sôi động của TP. Đà Nẵng khi bắt nhịp xu hướng “workcation” ưa thích của cư dân toàn cầu với các tiêu chuẩn cao nhất.

The One Tower Đà Nẵng tọa lạc trên 3 mặt tiền đường 2/9 - Bình Hiên - Đào Tấn. Trong đó, đường 2/9 là trục chính doanh thương kết nối đến tất cả địa điểm quan trọng của thành phố chỉ trong 3 - 5 phút di chuyển như: sân bay quốc tế Đà Nẵng, trung tâm hành chính, chợ Hàn, quảng trường trung tâm, biển Mỹ Khê, di sản văn hóa, các khu giải trí lớn… Đặc biệt, dự án còn nằm ngay tâm điểm tổ chức các sự kiện lễ hội, văn hóa, giao thương quốc tế của thành phố. Từ trên tầng cao, mỗi căn hộ của The One Tower Đà Nẵng tựa như “đài vọng cảnh”, các chủ nhân có thể thoải mái thưởng thức mọi hoạt động nghệ thuật diễn ra bên sông Hàn, công viên Apec, cầu Rồng phun lửa, phun nước và phố đi bộ Bạch Đằng trong tầm mắt.

Không gian sang trọng, tiện nghi bên trong không gian văn phòng làm việc kết hợp lưu trú tại The One Tower Đà Nẵng

Ngoài các yếu tố thuận lợi về vị trí địa lý, dịch vụ tiện ích liên kết bao quanh, The One Tower Đà Nẵng còn hội tụ nét tinh túy độc đáo và các tiêu chí chuẩn mực với chuỗi tiện ích đẳng cấp đỉnh cao. Thiết kế căn hộ thông minh, công năng sử dụng đa dạng vừa có thể làm văn phòng làm việc, vừa thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ, rất tiện lợi cho người sử dụng. Đây là lợi thế lớn biến The One Tower Đà Nẵng trở thành địa điểm lý hàng đầu của du khách trên hành trình đến với Đà Nẵng.

Nhìn ở góc độ đầu tư, nhiều ý kiến cho rằng giai đoạn cuối năm 2023 - đầu năm 2024 sẽ là giai đoạn chuyển mình của bất động sản Đà Nẵng. Sau thời điểm này giá BĐS sẽ tiếp tục đà tăng, và hiệu suất đầu tư của The One Tower Đà Nẵng cũng dễ dàng nhận thấy rõ từ khả năng sinh lời của bất động sản vị thế trung tâm cùng lợi nhuận khai thác cho thuê. Do đó, các nhà đầu tư nhạy bén sở hữu các sản phẩm của The One Tower Đà Nẵng thời điểm này sẽ dễ dàng nắm bắt trọn nhịp tăng trưởng của thị trường.

Lệ Thanh