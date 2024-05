Điểm chạm bình yên và sôi động nơi phố biển Sầm Sơn

Trên thế giới, từ các đô thị cổ đại đến hiện đại, những người làm quy hoạch đều quan tâm đến việc kiến thiết quảng trường trung tâm và trục đại lộ như một điểm hẹn văn hóa không thể thiếu.

Copenhagen (Đan Mạch), nơi được mệnh danh “Thành phố xanh nhất thế giới” nổi tiếng với phố mua sắm Strøget dài nhất châu Âu (1,1 km) nối giữa hai quảng trường lớn ở phía đông và phía tây. Còn tại Thủ đô London, Vương Quốc Anh, tín đồ du lịch và thời trang trên khắp thế giới say mê khu West End - tên gọi để chỉ các khu phố mua sắm nổi tiếng kết nối xung quanh hai quảng trường lớn là Trafalgar và Leicester.

Quảng trường và trục đại lộ là điểm hẹn văn hóa không thể thiếu của các thành phố

Dễ thấy một điều rất thú vị về những quảng trường nổi tiếng trên thế giới, đó là bao quanh nó luôn là những điểm mua sắm, những khu phố ẩm thực, dịch vụ… đáp ứng nhu cầu của dòng khách du lịch lớn. Do đó, giá trị bất động sản xung quanh quảng trường luôn ở một vị thế khác biệt.

Với quảng trường biển Sầm Sơn, điều này không ngoại lệ, nếu khách du lịch háo hức khám phá không gian đậm bản sắc xứ Thanh, hay các lễ hội, show diễn ấn tượng tại đây thì nhà đầu tư bất động sản cũng luôn khao khát sở hữu “tấc vàng” ở vị trí đắc địa này. Bởi vậy, mới ra mắt thị trường không lâu, tổ hợp The Pathway đã gây chú ý tại Sầm Sơn và nhiều địa phương khác như Hà Nội, Nghệ An và các tỉnh thành lân cận.

Tọa lạc ngay vị trí mở đầu của trục cảnh quan lễ hội và quảng trường biển Sầm Sơn, dự án như “giải cơn khát” cho những mong mỏi lâu nay về một căn hộ nằm giữa lòng nhịp sống đô thị du lịch biển sôi động mà vẫn giữ được không gian riêng tư, tựa như thiên đường nghỉ dưỡng.

The Pathway kiến tạo phong cách sống mới tại Sầm Sơn. Ảnh phối cảnh

Là dự án căn hộ cao tầng tiên phong tại Sầm Sơn, The Pathway kỳ vọng kiến tạo phong cách sống mới, văn minh, đủ đầy tiện ích với phòng gym - yoga đa năng, spa, phòng sinh hoạt cộng đồng - thư viện… Cư dân cũng dễ dàng mua sắm và thỏa mãn các nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt tại tuyến phố phương mại sầm uất bao quanh quảng trường, hay shophouse khối đế tòa nhà.

Dự án có đa dạng thiết kế mặt bằng căn hộ cho các diện tích khác nhau. Nếu như căn studio 35m2, căn hộ 1 phòng ngủ 45m2 thích hợp với nhu cầu của thế hệ trẻ về nơi “xê dịch”, thì những căn hộ 1 phòng ngủ +1, 2 phòng ngủ hay rộng hơn là 3 phòng ngủ sẽ phù hợp cho gia đình, đại gia đình muốn gia tăng không gian làm tiện ích cho các thành viên như phòng cho ông bà, phòng trẻ nhỏ,…

Sự gia tăng không gian cũng tỷ lệ thuận với khả năng gia tăng lợi nhuận cho gia chủ khi có thể linh hoạt đa mục tiêu, vừa để ở, vừa kinh doanh cho thuê khi các căn hộ mặt biển luôn được săn lùng trong thị trường dịch vụ phòng lưu trú.

Chủ nhân căn hộ The Pathway sẽ được “tận hưởng” những thanh âm sôi động về đêm. Ảnh minh hoạ

Một nếp sống mới hiện đại đang dần hình thành tại phố biển Sầm Sơn, bắt kịp nhịp sôi động của “kinh đô du lịch” mà không bị xô bồ, ồn ã. Đứng từ ban công, chủ nhân căn hộ được “chữa lành” mỗi ngày với gió biển mát sạch và tầm nhìn hiếm có.

“Cửa ngõ” kết nối tương lai

Là mảnh ghép quan trọng trong quần thể tỷ đô của Sun Group tại Sầm Sơn, thuộc đại đô thị phức hợp Sun Grand Boulevard, The Pathway ngày càng gia tăng sức hút nhờ sự kết nối kép: Kết nối giao thông và kết nối trải nghiệm.

Với vị trí trung tâm của trung tâm, The Pathway dễ dàng kết nối nhiều trải nghiệm từ sáng đến đêm như: tắm biển; dạo bộ khám phá, “check in” cùng các công trình biểu tượng tại quảng trường; xem show nhạc nước công nghệ Đức hay tham gia các sự kiện giải trí, lễ hội tầm cỡ quốc gia và quốc tế…

Đặc biệt, sắp tới đây, tại tổ hợp Sun World Sầm Sơn hạng mục đầu tiên là công viên nước Sầm Sơn - Sam Son Water Park sẽ đi vào động, giúp cư dân The Pathway kết nối thêm trải nghiệm vui chơi giải trí đẳng.

The Pathway sở hữu kết nối giao thông thuận lợi. Ảnh phối cảnh

Việc di chuyển tới Sun World hay các khu vực khác trong thành phố cũng cực kỳ dễ dàng khi tổ hợp dự án The Pathway được bao quanh bởi hệ thống trục giao thông huyết mạch. Đó là trục đại lộ Đông Sơn dài 2,6km, rộng 120m chạy thẳng từ biển Sầm Sơn, qua các dự án Sun Grand Boulevard, Sun Riverside Village và Sun World Sầm Sơn. Đặc biệt, dự án liên thông với QL47 và đại lộ Nam Sông Mã đang được mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn xe, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển giữa Sầm Sơn và TP. Thanh Hóa mà còn trực tiếp đón trọn toàn bộ lượng du khách đến từ các tỉnh phía Bắc.

Căn hộ tại The Pathway đáp ứng nhu cầu sống, nghỉ dưỡng, kinh doanh và là khoản đầu tư tiềm năng. Ảnh phối cảnh

Hiện tại, chủ đầu tư mang đến chính sách đặc biệt dành cho khách hàng quan tâm The Pathway, bao gồm chính sách chiết khấu cho khách hàng không vay; ưu đãi dành cho khách hàng thanh toán sớm so với tiến độ bằng vốn tự có; miễn phí dịch vụ quản lý trong 3 năm tính từ ngày nhận bàn giao căn hộ. Bên cạnh đó, khách hàng còn dễ dàng sở hữu căn hộ The Pathway với gói vay ưu đãi từ đối tác chiến lược - Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) thiết kế dành riêng cho dự án này.

Doãn Phong