The Sola Park sở hữu nhiều ưu thế khi nằm tại “cửa ngõ” đại đô thị thông minh phía tây Hà Nội

Từ khoảng đầu năm 2023, thị trường Hà Nội ghi nhận làn sóng “Tây tiến” của đông đảo người mua bất động sản (BĐS), đặc biệt phân khúc căn hộ cao cấp với diện tích linh hoạt.

Lý giải hiện tượng này, các chuyên gia cho biết nguyên nhân chính đến từ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện tại đây. Theo kế hoạch, khu vực này sẽ đón trung tâm hành chính - kinh tế mới của thành phố cùng chuỗi hạ tầng giao thông đang hoàn thiện như: đường vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long; đường Lê Quang Đạo (đoạn từ Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, đến vị trí ranh giới khu đô thị Dương Nội); đường vành đai 4, Tuyến đường sắt số 5…

Chuyên gia nhận định, trong bối cảnh “hạ tầng giao thông” trở thành từ khóa quan trọng, những dự án BĐS sở hữu vị trí đắc địa trong đại đô thị thông minh phía tây Hà Nội sẽ chiếm ưu thế, đơn cử như dự án The Sola Park vừa mới ra mắt.

Loạt con đường “huyết mạch” dẫn đến The Sola Park

Sở hữu vị trí “cửa ngõ” đại đô thị thông minh phía Tây Hà Nội, The Sola Park chiếm ưu thế với khả năng kết nối đa chiều. Dự án sở hữu vị trí chiến lược trong tổng thể khu đô thị, không chỉ kết nối nhanh tới các tuyến giao thông nội khu mà còn nằm tiếp giáp với tuyến giao thông “huyết mạch” của khu vực phía tây Hà Nội - đại lộ Thăng Long; kế cận tuyến metro 5 - 6 -7; đại lộ Ánh Sáng - trục giao thông chính của đại đô thị.

Vị trí cửa ngõ giúp The Sola Park thuận tiện kết nối với các tiện ích nổi bật của khu vực. Ảnh minh họa: MIK Home

Nhờ đặc quyền “một bước đến 3 tuyến giao thông”, cư dân tương lai The Sola Park có thể tiếp cận các tiện ích quy mô trong khu vực chỉ mất từ 2 - 10 phút. Cụ thể, từ dự án, cư dân chỉ mất 2 phút di chuyển đến AEON Mall Hà Đông, Đại lộ Thăng Long, Thiên đường Bảo Sơn; 5 phút đến trung tâm hội nghị Quốc Gia, sân vận động Mỹ Đình, bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc; 7 phút đến Big C Thăng Long, bến xe Mỹ Đình, 40 phút đến sân bay Nội Bài…

Theo chuyên gia BĐS, chỉ 3 - 5 năm tới khi tất cả các dự án hạ tầng phía tây đi vào hoạt động, với vị trí cửa ngõ của đại đô thị, dự án The Sola Park sẽ là một trong các điểm đầu tiên đón cơ hội về tiềm năng tăng giá.

“Cửa ngõ” kết nối ngàn tiện ích

Không chỉ là giao điểm cho hạ tầng kết nối, dự án The Sola Park còn mang đến đặc quyền về tiện ích “ngay thềm nhà”. Chỉ vài bước chân xuống sảnh căn hộ, cư dân tương lai được hòa mình vào tiện ích sống xanh - khỏe - tiện nghi có thể kể đến như: hệ thống bể bơi, bể sục Jacuzzi, vườn theo chủ đề, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em…

Ra khỏi nội khu dự án, chỉ vài phút đi bộ, chủ nhân căn hộ The Sola Park có thể dễ dàng tiếp cận với các tiện ích trọng điểm của toàn đại đô thị. Sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, hay mỗi cuối tuần cần một nơi để cả gia đình vui chơi, thư giãn, cư dân có thể lựa chọn bộ ba công viên liên hoàn trong đại đô thị: công viên thể thao ngoài trời lớn hàng đầu Đông Nam Á Sportia Park, công viên trung tâm Central Park, vườn Nhật ZenPark. Bên cạnh đó, việc mua sắm, các vấn đề chăm sóc sức khỏe cũng được giải quyết, khi ngay trong nội khu đại đô thị đã hình thành trung tâm thương mại Vincom Mega Mall và bệnh viện Vinmec.

Vị trí của The Sola Park còn giúp cư dân dễ dàng kết nối với hệ thống giáo dục linh hoạt khi dự án nằm gần kề với hàng loạt trường học từ mầm non đến trung học phổ thông, bao gồm cả trường công và trường tư gồm: hệ thống trường liên cấp Vinschool, trường mầm non, tiểu tọc và THCS Tây Mỗ và hàng chục trường học khác trong khu vực. Đặc biệt, an cư tại The Sola Park, cư dân tương lai không còn lo nghĩ về nơi đỗ xe ô tô khi dự án nằm tiếp giáp nhà để xe Parking Zone 1 quy mô và bãi đỗ xe ô tô ngoài trời lớn nhất đại đô thị, với sức chứa lên tới hàng trăm xe ô tô.

Cư dân tương lai The Sola Park có thể dễ dàng kết nối với loạt tiện ích của đại đô thị. Ảnh phối cảnh

Trong bản đồ tổng thể của đại đô thị thông minh, The Sola Park như một điểm nhấn, hài hòa giữa cuộc sống xanh, an lành với hạ tầng hiện đại. Dự án đặc biệt phù hợp với người hướng đến cuộc sống cân bằng, mong muốn tối ưu thời gian di chuyển và tận hưởng sự tiện nghi, thư thả mỗi khi trở về nhà.

