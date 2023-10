Thanh toán 10% nhận nhà kèm ưu đãi lợi nhuận cho thuê

Theo thông tin mới nhất được An Gia công bố, quỹ căn được giới thiệu trong đợt này sẽ được áp dụng chính sách cam kết cho thuê đột phá chưa từng có. Cụ thể, sản phẩm nhà ở và shophouse sẽ được hưởng ưu đãi cho thuê từ 25 - 40 triệu/tháng, kéo dài đến 18 tháng. Tương đương tổng giá trị cam kết từ 450 - 720 triệu đồng.

Cũng theo An Gia, hiện định giá thuê của The Standard đang ngang ngửa mặt bằng quận trung tâm. Đây cũng là cam kết cho thuê với định giá và tổng giá trị vào hàng cao nhất trên thị trường BĐS Bình Dương tính đến thời điểm này.

An Gia tự tin tung mức cam kết cho thuê cao bậc nhất thị trường. Ảnh: An Gia

Đặc biệt, khác với các chính sách cho thuê đang áp dụng như: khách hàng phải hoàn tất giá trị căn nhà, chi trả cam kết định kỳ từ 6-12 tháng/lần, tại The Standard, chủ nhân chỉ cần thanh toán 10% đã chính thức nhận được chi trả cho thuê vào đầu mỗi tháng. Đây được xem là “fast cash home” - khoản lợi nhuận ngay tức thì hiếm hoi gia tăng sức hấp dẫn cho dự án.

Việc chi trả hàng tháng giúp khách hàng vừa an tâm cầm chắc lợi nhuận trong tay, vừa an nhàn thu dòng tiền ổn định trong khi chỉ cần số vốn ban đầu khiêm tốn.

Phía sau chiến lược tự tin định giá cho thuê cao

Trong bối cảnh thị trường BĐS đang ở giai đoạn "hồi sức", cần kích cầu thanh khoản thì việc cam kết cho thuê nhưdự án The Standard là giải pháp tối ưu bởi có tính hỗ trợ lâu dài, đảm bảo lợi nhuận, giúp khách hàng an tâm quay lại thị trường. Đồng thời, cam kết cho thuê còn minh chứng cho tiềm lực của đội ngũ phát triển và tiềm năng của dự án.

Dẫn dắt chuẩn sống mới với không gian sống chuẩn resort và cộng đồng đa quốc gia. Ảnh: An Gia

Riêng với động thái mạnh tay định giá thuê ngang ngửa mặt bằng Quận 1 của An Gia dành riêng cho The Standard, theo chủ đầu tư, đây không chỉ là giải pháp đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Quan trọng hơn, An Gia nhận định với hướng phát triển khác biệt, chất lượng vượt trội, giá trị này là hoàn toàn xứng đáng và còn có khả năng tăng cao. Lẽ dĩ nhiên, định giá thuê và biên độ giá thuê tăng cao sẽ tỷ lệ thuận với giá trị sản phẩm.

The Standard là khu biệt lập phong cách resort tiên phong tại Bình Dương, dẫn dắt và tạo ra chuẩn sống hoàn toàn mới trong khu vực. Theo chủ đầu tư, hiện nay, tỷ lệ lấp đầy cho các căn đã bàn giao là 100%. Trong đó 70% chủ nhận định cư, 30% còn lại cho thuê và làm second home nghỉ dưỡng cuối tuần. Đáng chú ý, The Standard đã thành công tạo dựng cộng đồng đa quốc gia văn minh với sự hội tụ của đội ngũ chuyên gia đến từ Nhật Bản, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Trung Quốc, Đan Mạch,....bên cạnh giới thượng lưu quốc tịch Việt. Đây đều là chủ nhân khắt khe trong tiêu chuẩn chọn lựa không gian sống.

Tiềm năng về an cư và cho thuê dành cho giới thượng lưu tại dự án hứa hẹn còn lớn hơn khi thị trường BĐS Bình Dương nhiều năm qua đang “lệch” hẳn về phát triển căn hộ. Trong khi nguồn cung nhà phố biệt lập đẳng cấp dành riêng cho giới nhà giàu gần như vắng bóng. Sở hữu vị thế trên mặt tiền đường Tân Phước Khánh, giao điểm của 4 thành phố: Thuận An - Dĩ An - Thủ Dầu Một - Biên Hòa, The Standard tiếp cận và đón đầu nguồn cầu “khủng” từ các khu vực lân cận.

Dự án hiếm hoi bàn giao chất lượng vượt cam kết và đã có sổ hồng. Ảnh: An Gia

Ngay tại Tân Uyên, bước ngoặt nơi đây chính thức lên thành phố trong tháng 4/2023 đang tạo đà bứt phá lớn. Nếu trước đây lõi công nghiệp thuộc về Thuận An thì hiện nay xu hướng này đang dịch chuyển qua Tân Uyên. Bởi theo thống kê Tân Uyên hiện có 2KCN và 3 Cụm công nghiệp. Trong đó, 2 KCN lớn nhất của Bình Dương là VSIP II và VSIP III đều thuộc Tân Uyên. Với vai trò là lõi công nghiệp mới của Bình Dương, kết hợp định hướng trở thành đô thị thông minh, phát triển chuyên sâu cho thương mại - dịch vụ - công nghiệp, Tân Uyên sẽ là bến đỗ an cư không chỉ của giới chuyên gia mà còn là đội ngũ thương nhân, doanh nhân, tri thức cao,....

Các dữ kiện trên giải đáp cho chiến lược tự tin định giá thuê cao từ An Gia. Đồng thời minh chứng cho tiềm năng gia tăng giá trị của dự án trong vài năm tới.

Khu nhà ở Lê Gia Plaza, phường Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên. Tên thương mại: The Standard Bình Dương Website: www.thestandard.vn Hotline 0916 770 880 - 090 399 8939

Lệ Thanh