Sáng 14/6, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an xác nhận với PV VietNamNet: "Trong đêm 13/6 đã có 1 đối tượng tham gia vụ gây mất an ninh trật tự tại huyện Cư Kuin ra tự thú. Như vậy, đến nay đã có 3 đối tượng tham gia vụ việc ra tự thú để hưởng khoan hồng. Công an Đắk Lắk tiếp tục kêu gọi những người “lầm đường- lạc lối” ra tự thú để được hưởng khoan hồng".

Hiện nay, các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại. Đồng thời Công an Đắk Lắk kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, sáng sớm 11/6, một nhóm người trang bị vũ khí tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, khiến 4 cán bộ công an xã; 2 cán bộ xã hy sinh, 3 người dân thiệt mạng và 2 công an xã trọng thương.