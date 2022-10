Thêm 12 người bị khởi tố trong đường dây đánh bạc lớn nhất Phú Yên

Ngày 5/10, Công an Phú Yên khởi tố thêm 12 bị can liên quan đường dây lô đề tiền tỷ trên địa bàn.

Trong đó, bị can Hà Thị Trúc Lam, 29 tuổi cùng 6 người khác đều bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, CSĐT Công an Phú Yên cũng đã khởi tố bị can Võ Thị Út Hiền, 32 tuổi, quê thị xã Đông Hòa và 4 người khác cùng về tội Đánh bạc.

Động thái này được đưa ra nhằm rộng điều tra, xác định vi phạm của từng người sau hơn một tháng Công an Phú Yên lập chuyên án, triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề quy mô lớn hoạt động trên địa bàn, do vợ chồng Lưu Hoàng Phi Hùng tổ chức.

Nhiều người liên quan trong đường dây đánh bạc bị điều tra. Ảnh: Công an Phú Yên.

Trước đó, Công an Phú Yên đã khởi tố, tạm giữ 11 người để điều tra về 2 hành vi trên. Cụ thể, Lưu Hoàng Phi Hùng và vợ là Bùi Thị Tú Trinh đều ở TP Tuy Hòa bị khởi tố tội Tổ chức đánh bạc; 9 người khác cũng bị khởi tố tội Đánh bạc. Như vậy, trong vụ án này, tới nay Công an Phú Yên đã khởi tố 23 người.