Ngày 4/1, UBND TP cho biết sẽ tiếp tục tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) năm 2024.

Địa điểm tổ chức gồm khu vực Cảng sông Hàn (bãi bắn) và khu vực vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (tổ chức biểu diễn nghệ thuật).

DIFF 2024 dự kiến có 8 đội tham gia, gồm 7 đội quốc tế: Pháp, Ý, Mỹ, Đức, Ba Lan, Trung Quốc, Phần Lan và đội Đà Nẵng - Việt Nam. Trong đó có 3 tân binh thuộc các quốc gia Mỹ, Đức, Trung Quốc lần đầu tham gia trình diễn, tranh tài.

Hình ảnh Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023. Ảnh Hồ Giáp

DIFF 2024 sẽ có 5 đêm thi, bao gồm 4 đêm thi vòng loại và một đêm chung kết. Đêm khai mạc dự kiến diễn ra vào tối 8/6, các đêm pháo hoa sau đó tổ chức vào mỗi tối thứ bảy trong các tuần kế tiếp (nghỉ một tuần trước đêm chung kết). Dự kiến đêm chung kết DIFF 2024 sẽ diễn ra vào ngày 13/7.

Trong mỗi đêm thi, các đội sẽ có 20 phút trình diễn các màn pháo hoa theo chủ đề từng đêm do Ban tổ chức thống nhất.

UBND TP Đà Nẵng cho biết, chủ đề chung của DIFF 2024 đang trong quá trình lựa chọn, song lãnh đạo thành phố nhấn mạnh DIFF 2024 sẽ hướng tới thông điệp một xã hội bình yên, công bằng, hòa hợp và nhân văn.

DIFF được tổ chức lần đầu năm 2008. Năm 2024 sẽ là năm thứ 12 DIFF được tổ chức tại Đà Nẵng. Trước đó, DIFF 2023 đã tạo nên một cú hích cho du lịch Đà Nẵng phục hồi ngoạn mục sau Covid-19.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ ước đạt hơn 3,5 triệu lượt, tăng 116,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế 930.000 lượt, cao gấp 11,3 lần cùng kỳ; khách trong nước gần 2,6 triệu lượt, tăng 67,7% so với cùng kỳ.

Trong thời gian diễn ra DIFF, các chuyến bay đến sân bay quốc tế Đà Nẵng có thời điểm lên đến 150 chuyến/ngày, tăng gấp 1,5 lần so với thường nhật. Công suất buồng phòng của thành phố đạt khoảng 70%, trong đó khối khách sạn 4-5 sao đạt 80-85%.