Bắt đầu từ 20/12/2024, hãng hàng không giá rẻ của đảo quốc sư tử - Scoot - sẽ triển khai đường thẳng từ Singapore đến Phú Quốc (Việt Nam) với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần, theo nhật báo The Strait Times. Đến năm 2025, Scoot dự kiến gia tăng thêm số chuyến bay cho đường bay thẳng Singapore - Phú Quốc, thành 5 chuyến bay khứ hồi/tuần.

Bãi Kem - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh tại Phú Quốc. Ảnh: Ánh Dương

Đây được xem là tín hiệu tích cực cho Phú Quốc, cho thấy sức hút ngày một gia tăng của hòn đảo vừa được hàng loạt tạp chí du lịch quốc tế danh tiếng nhất vinh danh. Travel + Leisure lựa chọn Phú Quốc là hòn đảo đẹp thứ 2 thế giới, chỉ sau Maldives, trong khi Condé Nast Traveler 3 năm liên tiếp chọn Phú Quốc trong top đảo tuyệt vời nhất thế giới, với số điểm tăng vượt trội theo từng năm.

Việc mở đường bay thẳng từ Singapore hứa hẹn đem lại nhiều cơ hội cho đảo Ngọc. Phú Quốc dự kiến không chỉ đón khách du lịch từ Singapore, mà còn cả các nước trong khu vực và trên thế giới do Singapore được xem là một trong những điểm trung chuyển khách “bận rộn” nhất toàn cầu, đón tới 85 triệu lượt khách mỗi năm.

Là hòn đảo miễn thị thực với toàn bộ du khách trên thế giới, với việc mở đường bay thẳng từ Singapore, Phú Quốc đang được dự đoán trở thành một điểm đến mới cho cộng đồng người nước ngoài và chuyên gia Âu Mỹ sinh sống tại Singapore…

Ước tính, đảo quốc sư tử có tới 1,64 triệu người nước ngoài đang làm việc và sinh sống, một con số khổng lồ nếu so sánh với một thành phố tương tự trong khu vực là Bangkok (Thái Lan) với khoảng 200.000 người. Những vị khách này có thói quen đến các hòn đảo du lịch nổi tiếng tại Đông Nam Á như Phuket, Koh Samui, Bali để nghỉ dưỡng cuối tuần và tận hưởng không khí miền nhiệt đới, do có nhiều đường bay tiện lợi. Tuy nhiên, với chi phí cạnh tranh, Phú Quốc có cơ hội trở thành điểm đến mới của tệp khách này, khi chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ bay từ Singapore, du khách đã được tận hưởng mọi trải nghiệm hấp dẫn nhất, với chi phí tiết kiệm hơn so với đảo quốc sư tử (trung bình một ngày sinh hoạt tại Singapore có chi phí khoảng 1,9 triệu đồng/người).

Phú Quốc sẽ là lựa chọn mới của du khách quốc tế và các chuyên gia nước ngoài sinh sống và làm việc tại Đông Nam Á. Ảnh: Ánh Dương

Bản thân Phú Quốc có nhiều tiềm năng để hấp dẫn du khách. “Phú Quốc được biết đến với hệ sinh thái sinh vật quý hiếm và những bãi biển nguyên sơ, nơi bạn có thể khám phá Vườn Quốc gia và Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận”, tờ The Strait Times giới thiệu về Phú Quốc khi lý giải lý do mở đường bay từ Singapore tới Phú Quốc của Scoot.

Theo các chuyên gia, tháng 10 và 11 là thời điểm thích hợp để mở đường bay mới tới Phú Quốc, do hòn đảo bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Nền tảng đặt phòng Booking cuối năm 2023 cũng đã xếp đảo Ngọc vào top 5 điểm đến mùa thu “lãng mạn nhất Việt Nam”, nhờ thời tiết ôn hòa đến mức lý tưởng vào mùa thu đông.

Không chỉ có thiên nhiên tươi đẹp, để đón mùa khách mùa du lịch cuối năm, đảo Ngọc chuẩn bị cho ra mắt một chuỗi các trải nghiệm mới, để “giữ chân” và gia tăng sức hút, nhằm kéo khách quay trở lại nhiều lần.

Hàng loạt show diễn mới sẽ đổ bộ tại Sun Paradise Land dịp cuối năm này. Ảnh: Ánh Dương

Năm ngoái, đảo Ngọc gây sốt với giới mê du lịch toàn cầu khi cho ra mắt Cầu Hôn - cây cầu “không chạm” độc đáo, biểu tượng du lịch mới của Việt Nam và show diễn Kiss of the Sea tại nhà hát trên biển lớn nhất thế giới. Năm nay, Phú Quốc tiếp tục chiêu đãi du khách với show Symphony of the Sea - sự kết hợp độc đáo giữa trình diễn thể thao mạo hiểm jetski, flyboards, những yếu tố Việt Nam như cờ hội, sáo diều và đặc biệt là pháo nước (water cakes); show thổ dân Kaya và DJ vui nhộn ở Hòn Thơm; các show hoạt náo ở nhà hàng bia Sun Baravia Bistro mới toanh…

Hòn đảo hứa hẹn mùa du lịch cuối năm đúng nghĩa là “mùa lễ hội”, với lễ hội bia và pháo hoa 365 ngày trong năm, và nhiều trải nghiệm thú vị khác mà bạn phải đến tận nơi mới có thể cảm nhận hết được.

Với du khách mê golf, thì Phú Quốc còn được mệnh danh là thiên đường golf mới của thế giới, khi vừa cho ra mắt sân golf 18 lỗ Eschuri Vung Bau, với hành trình “lên rừng xuống biển” cùng view hoàng hôn, bãi biển và đường chân trời mà ít sân golf trên thế giới có được.

Sân golf Eschuri Vung Bau với view đẹp như tranh là điểm không thể bỏ qua với du khách mê golf. Ảnh: Ánh Dương

Hiện tại, du khách đã có thể đặt vé từ Singapore tới Phú Quốc từ 11/11/2024.

Lệ Thanh