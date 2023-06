Liên quan đến vụ phát hiện thi thể cháy đen tại bãi đất trống ở đường số 5, phường An Phú, TP. Thủ Đức (TP.HCM) vào sáng 5/6, Công an TP. Thủ Đức đã xác định bản chất vụ việc.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: Linh An

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, làm việc với gia đình và trích xuất hình ảnh camera an ninh khu vực xung quanh, công an đủ cơ sở nhận định người đàn ông L.V.T (31 tuổi, quê Bến Tre) đã tự tử bằng cách tự thiêu.

Công an xác định, anh T. đi bộ từ hướng quận Bình Thạnh sang TP. Thủ Đức, trên tay có xách theo can xăng. Khi đến bãi đất trống cạnh một dự án ở đường số 5, phường An Phú, anh T. đã tẩm xăng lên người và tự thiêu.

Anh T. mới chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương vào ngày 4/6.