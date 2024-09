Bất động sản Bình Dương nhận nhiều trợ lực vững chắc từ phát triển công nghiệp. Ảnh minh hoạ

Tiềm năng từ sức bật công nghiệp

Trong vài năm trở lại đây, Bình Dương đã khẳng định vị thế vững chắc khi liên tiếp dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), chỉ đứng sau TP.HCM và Hà Nội.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, tổng vốn FDI thu hút được từ đầu năm 2024 đến nay đã vượt qua mốc 9 tỷ USD, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào sự phát triển bền vững của tỉnh. Điều này cũng tạo ra lực cho thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc nhà ở và căn hộ cao cấp.

Các dự án mới liên tục được triển khai để đáp ứng nhu cầu nhà ở của lực lượng lao động đông đảo tại các khu công nghiệp lớn ở Bình Dương như VSIP, Sóng Thần, Việt Hương, Đại Đăng,... Đây cũng chính là yếu tố quan trọng khiến giá nhà đất tại Bình Dương tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt tại các thành phố trung tâm như Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một.

Theo dữ liệu từ batdongsan.com.vn, lượng tin đăng và mức độ quan tâm đối với các phân khúc nhà riêng, nhà mặt phố, biệt thự, đất nền tại Bình Dương tăng đều.

Thị trường nhà phố Bình Dương đón sóng mới. Ảnh: Cát Tường J-Home

Cát Tường J-Home, điểm sáng của phân khúc nhà phố

Trong số các dự án ở Bình Dương, Cát Tường J-Home nổi lên như một dự án nhà phố compound tiêu biểu tại TP. Thuận An. Với vị trí đắc địa liền kề các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 13, Cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn và gần các khu công nghiệp lớn, dự án mang đến sự tiện lợi vượt trội cho cư dân về giao thông và kết nối vùng.

Đặc biệt, dự án Cát Tường J-Home tạo dấu ấn với phong cách kiến trúc Nhật Bản tinh tế, hướng đến không gian sống xanh, tiện nghi và an ninh. Khu nhà phố được thiết kế theo phong cách compound, tạo nên một không gian sống riêng tư, an toàn và đầy đủ tiện ích như công viên nội khu, hồ bơi, sân chơi trẻ em. Đây là một trong những điểm nhấn khác biệt so với các dự án khác trên thị trường, đặc biệt phù hợp với các chuyên gia, quản lý cấp cao đang làm việc tại các khu công nghiệp lân cận.

Cát Tường J-Home nỗ lực tạo ấn tượng bằng vị trí, quy hoạch, tiêu chuẩn bàn giao cùng tiến độ vượt trội. Ảnh: Cát Tường J-Home

Theo chủ đầu tư dự án - Công ty TNHH Bất động sản Thiên Hưng Phát, Cát Tường J-Home còn tạo ấn tượng mạnh với phương thức thanh toán linh hoạt và nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng mua nhà trong đợt mở bán đầu tiên sẽ được miễn phí quản lý 1 năm, hỗ trợ thuê trong 6 tháng đầu tiên sau khi nhận nhà. Đây là chính sách đặc biệt giúp nhà đầu tư an tâm khi chọn Cát Tường J-Home.

Ngoài ra, dự án được chủ đầu tư bàn giao nhà hoàn thiện với đầy đủ tiện nghi cơ bản, giúp cư dân có thể dọn vào ở ngay. Điều này góp phần tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư.

Cát Tường J-Home mang phong cách kiến trúc Nhật Bản ấn tượng. Ảnh phối cảnh dự án

Bất động sản Bình Dương đang đứng trước những cơ hội lớn để phát triển vượt bậc, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu nhà ở chất lượng ngày càng tăng cao. Các dự án như Cát Tường J-Home với vị trí đắc địa, tiện ích vượt trội và chính sách bán hàng ưu việt hứa hẹn là lựa chọn sáng giá cho cả người mua ở lẫn nhà đầu tư.

Hà Thanh