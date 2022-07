Thị trường nhà phố, biệt thự ở Long An vẫn ‘giữ nhiệt’

Nhiều khách hàng tham quan, lựa chọn dự án Waterpoint mỗi đợt giới thiệu sản phẩm mới. Ảnh: Tập đoàn Nam Long

Nhà phố, biệt thự đổ về vùng ven

Theo báo cáo thị trường bất động sản (BĐS) của CBRE Vietnam, trong quý II/2022, nguồn cung sản phẩm nhà phố, biệt thự tại TP.HCM rất hạn chế. Sự khan hiếm này duy trì từ cuối năm 2020 đến nay. Trong khi đó, tỷ lệ hấp thụ phân khúc này khá cao bởi nhu cầu của nhà đầu tư cũng như người mua ở thực rất lớn.

Giá chào bán sản phẩm nhà phố, biệt thự hiện nay bình quân từ 200 - 400 triệu đồng/m2, đặc biệt có những sản phẩm biệt thự lên đến 700 tỷ đồng/căn, tạo ra mặt bằng giá mới trên thị trường TP.HCM. Với mặt bằng giá này, việc tìm kiếm sở hữu sản phẩm nhà phố, biệt thự ngày càng khó khăn, chỉ những người giàu mới có thể tiếp cận.

Phân khu Aquaria 1 của Waterpoint đã được bàn giao cho khách hàng. Ảnh: Tập đoàn Nam Long

Đối với nhiều người Việt, tâm lý thích sở hữu nhà liền thổ vẫn đang chiếm ưu thế. Yếu tố này không chỉ bởi văn hóa, thói quen sinh hoạt mà còn do quan niệm nhà ở có thể sở hữu lâu dài. Mặt khác, thực tế cho thấy phân khúc nhà phố, biệt thự luôn có tốc độ tăng giá cao và ổn định nên cũng hấp dẫn hơn đối với nhiều người.

Đây là lý do nhiều người dân và nhà đầu tư tại TP.HCM đang tìm đến các tỉnh vùng ven sở hữu nhà phố, biệt thự vì mức giá dễ tiếp cận hơn so với TP.HCM. Từ Bình Dương, Đồng Nai, Long An… các dự án nhà phố, biệt thự đều có sức hút lớn, thanh khoản ổn định.

Số liệu thống kê của trang batdongsan.com.vn cũng chỉ ra rằng, nhu cầu tìm kiếm nhà phố, biệt thự vùng ven tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ giao dịch nhà phố, biệt thự cũng dẫn đầu thị trường. Báo cáo thị trường mới nhất của Savills Vietnam cũng ghi nhận xu hướng tương tự.

Cơ hội cho bất động sản Long An trỗi dậy

Trước đây, phân khúc đất nền vốn dẫn dắt thị trường Long An nhưng tình hình hiện nay đã đảo chiều. Các sản phẩm nhà phố, biệt thự mở bán gần đây đều thu hút rất đông khách hàng giao dịch.

Bên cạnh vị trí liền kề TP.HCM, cầu nối giữa miền Đông và miền Tây Nam Bộ, địa phương này còn có cảng quốc tế Long An cũng như khả năng tiếp cận dễ dàng với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay quốc tế Long Thành qua hệ thống giao thông khá đồng bộ như quốc lộ 1A, cao tốc TPHCM - Trung Lương - Cần Thơ, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh… Đây là động lực giúp Long An trỗi dậy thu hút dòng vốn vào lĩnh vực BĐS, nhất là các dự án nhà liền thổ xây dựng hoàn chỉnh.

Cư dân Waterpoint trải nghiệm hàng loạt tiện ích hấp dẫn trong Club House. Ảnh: Tập đoàn Nam Long

Thêm nữa, Tân An, Bến Lức được hưởng nhiều lợi thế từ hệ thống hạ tầng đang triển khai nhằm gia tăng kết nối với TP.HCM. Các dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Chơn Thành - Đức Hòa và đường sắt TPHCM - Long An - Cần Thơ, metro Bến Thành - Tân Kiên đang được xúc tiến đầu tư.

Ngoài ra, việc thu hút vốn đầu tư trong nhóm đầu cả nước cũng là yếu tố giúp BĐS Long An trở nên hấp dẫn hơn. Tập đoàn Nam Long cho biết bắt tay Tập đoàn Giáo dục Khai Sáng đầu tư trường Emasi Waterpoint với quy mô 6ha. Trước đó, nhiều tập đoàn quốc tế đã lần lượt công bố đầu tư vào Long An. Việc Long An tăng tốc thu hút đầu tư sẽ phát sinh nhu cầu nhà ở, nhất là phân khúc sản phẩm cao cấp chỉ mới ở giai đoạn đầu phát triển.

Waterpoint có gì hấp dẫn?

Thời điểm này, Waterpoint là dự án khu đô thị tích hợp lớn nhất của Tập đoàn Nam Long đang triển khai tại Bến Lức. Với quy mô 355ha, dự án được bao quanh ba mặt bởi sông Vàm Cỏ Đông; mặt còn lại là đường ĐT 830 kết nối các trung tâm kinh tế năng động như Đức Hòa - Bến Lức - Cần Đước - Cần Giuộc. Mỗi đợt giới thiệu của dự án này đều giao dịch thành công hầu hết giỏ hàng.

Chú trọng nâng tầm chất lượng sống, Waterpoint được chủ đầu tư chăm chút kiến tạo không gian sống với hệ thống 8km kênh đào; 6 hệ thống công viên đan xen từng phân khu, từng dãy phố… Hệ thống tiện ích phong phú, đa dạng của Waterpoint không chỉ đáp ứng trọn gói mọi nhu cầu của cư dân mà còn hướng đến trở thành một trung tâm giao thương, dịch vụ cho cả khu vực xung quanh.

Một mẫu biệt thự thuộc phân khu compound The Aqua đang được Nam Long giới thiệu ra thị trường. Ảnh phối cảnh

Đến nay, các tiện ích như hệ thống Club House, tổ hợp thể dục thể thao, vịnh nước ngọt 8,6ha, bến du thuyền, công viên trung tâm Central Park, câu lạc bộ từng phân khu, hệ thống bus nội khu và liên vùng… đã đưa vào khai thác hiệu quả. Đông đảo cư dân cũng đã dọn đến sinh sống nhộn nhịp. Diện mạo một đô thị hiện đại bậc nhất đã rõ nét, Waterpoint được kỳ vọng sẽ là một trung tâm mới của thành phố Bến Lức trong tương lai.

Đáp ứng nhu cầu thị trường, hiện Nam Long tiếp tục giới thiệu phân khu compound biệt lập The Aqua với bộ sưu tập biệt thự, dinh thự đa dạng như Harborfront, Riverfront, Canal, Garden Grand Villa. Đây là những sản phẩm hạng sang nằm trong compound đầu tiên tại đây với số lượng giới hạn. Thiết kế mới lạ hướng đến kết nối con người và thiên nhiên, từng giành giải thưởng “Kiến trúc nhà ở đơn lập ấn tượng tại Việt Nam” trong khuôn khổ Giải thưởng Asia Property Awards 2021 - 2022.

Bộ sưu tập độc đáo này hiện là lựa chọn hàng đầu của các chủ doanh nghiệp, chuyên gia đang làm việc tại Long An. Với những gia đình có điều kiện ở TP.HCM mong muốn sở hữu ngôi nhà thứ 2 với không gian sống riêng tư, bình yên gần thành phố, giao thông thuận lợi để cùng nhau thư giãn vào mỗi cuối tuần thì đây cũng là chọn lựa lý tưởng.

Khánh An