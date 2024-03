Liên tục có các công trình được vinh danh trên các tạp chí kiến trúc uy tín như Best architecture projects 2023 (dự án kiến trúc tốt nhất năm 2023) của tạp chí Domus; Designboom’s top 10 picks of public spaces from 2023 (top 10 không gian công cộng hàng đầu của designboom)… mới đây, ngành kiến trúc Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn khi kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Hà lọt top đề cử giải thưởng Moira Gemmill 2024 – giải thưởng dành cho KTS tài năng dưới 45 tuổi trên toàn thế giới.

Bảo tàng đạo Mẫu của Xuân Hinh nhìn từ trên cao (Ảnh: Triệu Chiến).

Danh sách rút gọn giải thưởng Moira Gemmill năm 2024 bao gồm: Kim Courrèges, đối tác của Plan Común, có trụ sở tại Paris, Pháp; Joana Dabaj, đồng sáng lập Catalytic Action, có trụ sở tại Beirut, Lebanon; Nguyễn Hà, người sáng lập ARB Architects, có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam; Noelia Monteiro, đồng sáng lập Estúdio Flume, có trụ sở tại São Paulo, Brazil.

Nguyễn Hà là nữ kiến trúc sư đầu tiên và duy nhất của Việt Nam từ trước tới nay được lọt top đề cử giải thưởng Moira Gemmill. Trong đó, The Architectural Review đề cập đến dự án Bảo tàng đạo Mẫu do cô thực hiện với chủ đầu tư là nghệ sĩ Xuân Hinh - là cơ sở hàng đầu để xem xét cho đề cử lần này.

Bảo tàng đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh.

Bên cạnh đó, các công trình khác của như Concon Hotel Hà Nội, dự án Mang Thít (một dự án của Nguyễn Hà và nhóm chuyên gia đa ngành sẽ được thực hiện trong tương lai) của cô cũng được đánh giá cao, vì sự cân nhắc của kiến trúc sư dành cho văn hoá địa phương, mối quan hệ mật thiết giữa kiến trúc và trải nghiệm tinh thần của người sử dụng, tính thi vị trong cách xử lý không gian và vật liệu, cùng những đề xuất dành cho tương lai của địa phương nơi các kiến trúc ấy hiện diện.

KTS Nguyễn Hà (thứ 2 từ phải sang) cùng 3 KTS - ứng viên tiềm năng của giải thưởng Moira Gemmill 2024.

Được lựa chọn và cạnh tranh với những dự án và kiến trúc sư trẻ tuổi tài năng của thế giới. KTS Nguyễn Hà được kỳ vọng sẽ mang vinh dự lớn về cho ngành kiến trúc Việt. Kết quả giải thưởng Moira Gemmill sẽ công bố vào ngày 7/3/2024 tại Trung tâm Kiến trúc Canada (CCA) tại Montreal.

Moira Gemmill là một trong những giải thưởng danh giá dành cho các KTS dưới 45 tuổi đã có thành tựu xuất sắc từ việc thiết kế các tòa nhà mới quan trọng nhất thế giới cho đến những đóng góp giúp nền văn hóa kiến ​​trúc rộng lớn hơn.