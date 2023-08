Ngày 25/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra vụ thiếu niên 15 tuổi bị đâm tử vong trên sân bóng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h30 chiều 23/8, Võ Chí Thành, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Văn Hi, cùng 18 tuổi, quê huyện Chợ Mới (An Giang) và H.Q.D. (16 tuổi) đá bóng tại sân cỏ nhân tạo ở xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Trong lúc đá bóng, nhóm thanh niên nói trên xảy ra mâu thuẫn, dùng hung khí đánh nhau với các thanh niên ở thị trấn Lấp Vò.

Sân bóng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Trong lúc xô xát, T.T.A. (15 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò) bị các đối tượng dùng dao đâm trúng vào người. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng A. đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Vụ đánh nhau còn làm 2 người khác bị thương, hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện tỉnh An Giang.

Cơ quan CSĐT khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm các nghi can có liên quan. Đồng thời vận động gia đình kêu gọi các nghi can ra đầu thú. Đến ngày 24/8, cả 4 nghi can nói trên đã đến công an để đầu thú.