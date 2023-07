Liên quan đến vụ việc, ngày 3/7, cơ quan công an đã nhận được đơn trình báo của nạn nhân, đồng thời tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.

Thiếu nữ 16 tuổi (áo trắng) bị vợ của chủ quán hành hung - Ảnh cắt từ clip

Nạn nhân trong vụ việc này là em P.T.K.N. (16 tuổi, quê Đồng Tháp).

Sau khi bị hành hung và cắt tóc đăng lên mạng xã hội, do tâm lý hoảng loạn nên N. tránh tiếp xúc với người khác, chưa trình báo cơ quan công an để phối hợp điều tra.

Đến ngày hôm nay (3/7), N. đã đến trình diện tại Công an phường An Phú và Công an phường Bình Hòa (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) – 2 nơi N. bị hành hung làm nhục.

Ngoài ra, N. cũng nộp giấy chứng nhận thương tích do Trung tâm Y tế TP Thuận An cấp cho cơ quan công an.

Theo chứng nhận thương tích do Trung tâm Y tế TP Thuận An cấp, N. bị sưng, bầm da mi dưới mắt phải, có vết thương vùng đỉnh trái đã khâu 3 mũi, sưng nề, xuất huyết kết mạc mắt phải, tỷ lệ thương tích dưới 11%.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, P.T.K.N. là nhân viên cho quán karaoke 268 (phường An Phú) và quán ăn Lộc Phát 68 (phường Bình Hòa, TP Thuận An) do anh L.V.Đ. (SN 1993, ngụ TP Thuận An) làm chủ.

Do nghi ngờ N. có quan hệ tình cảm bất chính với anh Đ., đêm 24/6 vợ anh này là Đào Thị Huệ (SN 1997, quê Phú Thọ) nhắn tin yêu cầu N. đến quán ăn Lộc Phát 68 để nói chuyện.

Tại đây, Huệ đánh đập N. khiến nạn nhân bị thương ở vùng đầu với nhiều máu. Huệ còn bố trí người quay phim ghi lại cảnh đánh đập N.

Đến khoảng 9h ngày 25/6, Huệ tiếp tục nhắn tin cho N. yêu cầu đến nhà riêng của mình tại phường An Phú rồi đe dọa, dùng kéo cắt tóc.

Toàn bộ hình ảnh đánh ghen nêu trên sau đó được Huệ đăng lên mạng xã hội.