Thiếu nữ lên mạng xúc phạm CSGT rồi kêu gọi 'chia sẻ cho em'

Ngày 27/8, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, Đội An ninh vừa triệu tập N.T.H.Q. (16 tuổi, trú xã Tường Sơn) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin, hình ảnh xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT).

Công an huyện Anh Sơn làm việc với N.T.H.Q. để làm rõ hành vi vi phạm (Ảnh: CA Anh Sơn).

Trước đó, Q. bị lực lượng CSGT huyện Anh Sơn lập biên bản vi phạm hành chính vì điều khiển xe mô tô khi chưa có giấy phép lái xe.

Bức xúc về sự việc, Q. sử dụng facebook đăng tải hình ảnh lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, kèm những lời lẽ xúc phạm rồi kêu gọi cộng đồng mạng "chia sẻ cho em đi".

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Anh Sơn xử lý theo quy định.

Theo Dân trí