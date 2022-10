Cách chức thiếu tá công an say xỉn gây tai nạn liên hoàn ở Gia Lai

XEM CLIP:

Hôm nay (31/10), một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an tỉnh đã xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đối với nữ Thiếu tá công an đang công tác tại Công an huyện Đak Đoa bằng hình thức kỷ luật "Cách chức".

Hình ảnh nữ thiếu tá công an có biểu hiện say xỉn, gục đầu trên vô lăng. Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, cán bộ Công an Gia Lai bị kỷ luật nêu trên là Thiếu tá Trần Thị Luận (SN 1984, Đội trưởng Đội Thi hành án, Công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, khoảng 18h ngày 28/10, Thiếu tá Luận điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Hùng Vương, khi đến ngã tư giao với đường Nguyễn Viết Xuân (TP Pleiku) đã va chạm với một xe mô tô và một ô tô khác tại khu vực trên. Rất may, vụ tai nạn giao thông không thiệt hại về người, các phương tiện tham gia giao thông bị hư hỏng nhẹ.

Tuy nhiên, một người dân đã dùng điện thoại ghi lại hiện trường cho thấy, người phụ nữ điều khiển phương tiện mặc trang phục CAND, đeo quân hàm thiếu tá có biểu hiện say xỉn.

