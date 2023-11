Tôi năm nay 38 tuổi, đang sống và làm việc ở Hà Nội. Tổng thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng là 34 triệu đồng, gồm lương cứng và cả công việc kinh doanh online thêm. Ngoài chi phí sinh hoạt và lo hai đứa con học hành, mỗi tháng chúng tôi để dành được 14 triệu đồng. Do ở nhà tập thể cũ nên phương tiện đi lại của cả hai vẫn là xe máy.

Gần đây đọc báo chí, tôi thấy giá xe ô tô liên tục giảm, cả xe mới và xe cũ. Hiện trong tay tôi đang có 200 triệu đồng và đã nghĩ đến việc mua ô tô.

Qua tham khảo, tôi thấy với 200 triệu đồng mình có thể mua được các xe cũ số tự động như KIA Morning VAN 2014, Daewoo Lacetti CDX 1.6 AT 2009, Ford Escape 2.3 AT 2007, Chevrolet Spark LTZ 1.0 AT 2014,... Còn nếu mua xe mới thì chỉ phải đóng 30% giá trị xe, số tiền trả góp hàng tháng vẫn dư sức. Đặc biệt xe mới lắp ráp trong nước hiện đang được miễn 50% lệ phí trước bạ.

Giá ô tô đang hạ, tôi phân vân giữa chọn xe mới nhưng trả góp hoặc mua "đứt" luôn xe cũ. Ảnh minh hoạ.

Tôi mới có bằng lái cách đây 1 năm nhưng chưa được lái nhiều và cũng không hiểu về xe. Suy nghĩ của tôi thì hướng về xe cũ bởi vừa sẵn số tiền mình để dành được, hàng tháng không phải lo trả gốc và lãi ngân hàng. Tuy nhiên, mua xe cũ cần phải mất nhiều thời gian đi xem và chốt giá, trong khi xe mới luôn sẵn.

Theo các bạn, nếu trong trường hợp của tôi thì nên lựa chọn mua xe mới hay xe cũ? Rất mong các độc giả có kinh nghiệm tư vấn cho tôi. Tôi xin cảm ơn!

Độc giả Nguyễn Ngọc Tuấn (tập thể Trung Tự, Hà Nội)

