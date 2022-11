Số km lăn bánh hay thời gian sử dụng, cái nào quan trọng hơn khi mua xe cũ?

Những người mua xe ô tô thường phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan khi tìm thấy một mẫu xe cũ hơn hoặc thậm chí là một mẫu xe đã đi được rất nhiều kilomet nhưng lại hoàn toàn phù hợp với túi tiền, nhu cầu hoặc sở thích của họ.

Vậy nếu bạn phải lựa chọn giữa năm sử dụng hay quãng đường đi được, đâu sẽ là điều quan trọng hơn không khi mua xe cũ?

“Thực sự không có quy tắc cụ thể nào ở đây. Bạn buộc phải xem xét kỹ lưỡng chiếc xe mà bạn đang cân nhắc mua. Đừng bỏ qua việc xem hồ sơ bảo dưỡng và sửa chữa để biết chiếc xe có được bảo dưỡng tốt hay không", Gabe Shenhar - Phó Giám đốc chương trình thử xe của Consumer Reports cho biết.

Ông Shenhar nói thêm: “Nhưng nếu quãng đường đi được thấp một cách bất thường, bạn nên xem xét chiếc xe một cách kỹ càng. Chẳng có ai muốn mua một chiếc xe đã nằm yên trong thời gian dài vì không đi chưa hẳn đã là tốt.”

Với việc lựa chọn những chiếc xe cũ có quãng đường đi được dài, bạn phải xác định mua xe về sẽ phải tiến hành sửa chữa và thay thế các chi tiết hao mòn theo thời gian, chẳng hạn như dây đai cam, bơm nhiên liệu, giảm xóc... Thế nên, hãy để dự phòng một khoản ngân sách nếu phải làm điều đó.

Một yếu tố khác mà bạn cần phải cân nhắc khi quyết định giữa năm sử dụng và quãng đường đi được là sự so sánh những trang bị công nghệ có được trên chiếc xe cũ mà bạn đang muốn mua với phiên bản mới năm sau của chiếc xe đó, có nhiều sự khác biệt hay không.

Jennifer Stockburger - Giám đốc trung tâm thử xe của Consumer Reports cho biết: “Tôi sẽ nghiêng về các mẫu xe đời mới hơn, ngay cả khi chúng đã đi được số kilomet nhiều hơn".

“Lý do tôi nói vậy là vì những chiếc xe cũ có tuổi đời không quá sâu sẽ được nấng cấp ở nhiều phương diện từ tính năng an toàn cho đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Hãy nghĩ về những thứ như hệ thống cân bằng điện tử, camera lùi, cảnh báo va chạm phía trước và phanh khẩn cấp tự động. Xe càng đời càng sâu, bạn càng có nhiều khả năng không nhận được một trong những tính năng an toàn quan trọng này”, ông Stockburger nhấn mạnh.

Trước khi bạn chốt giao dịch, hãy nhờ một người có kinh nghiệm xem xe cũ hoặc một gara sửa chữa có uy tín để thực hiện công việc chẩn đoán, kiểm tra chiếc xe mà mình muốn mua. Chi phí để chẩn đoán kỹ lưỡng sẽ có giá khoảng 100 - 150 USD (tương ứng 2 - 3 triệu đồng).

Bạn cũng đừng quên yêu cầu thợ kiểm tra viết báo cáo chi tiết về tình trạng của xe, ghi lại bất kỳ vấn đề nào được tìm thấy và chi phí sửa chữa. Bởi những điều này sẽ giúp bạn thêm lợi thế trong các cuộc đám phán khi mua xe cũ.

Ngô Minh (theo Comsumer Reports)

