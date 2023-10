Dự kiến hôm nay 17/10, học sinh Đà Nẵng sẽ quay trở lại trường sau mấy ngày nghỉ tránh mưa lũ. Tuy nhiên, do thời tiết chuyển biến xấu, áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới kèm mưa to, vì vậy Sở đã gửi thông báo tới các trường cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học hôm nay.

Sáng 17/10, Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn

Thông báo của Sở được gửi vào đầu giờ sáng tuy nhiên nhiều phụ huynh, học sinh không nắm được thông tin nên vẫn đội mưa đưa con đến trường.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ nay đến ngày 18/10, thời tiết các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Lượng mưa đạt 150-250mm, có nơi trên 350mm.