Mang mùa xuân về cho mẹ

Ảnh: Thiều Hoa

“Mùa xuân của Mẹ” là một dự án thường niên mang tính nhân văn hướng đến cộng đồng được Thiều Hoa tổ chức vào mỗi dịp năm mới. Được thành lập từ năm 2018, Thiều Hoa hướng đến đối tượng khách hàng mục tiêu là phụ nữ từ 30 tuổi, giai đoạn khi họ phải luôn cố gắng hết sức để vun vén trong ngoài, cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp.

Hiểu được nỗi vất vả của phụ nữ Việt hiện đại khi phải “giỏi việc nước” lại còn “đảm việc nhà”, Thiều Hoa luôn chú trọng tạo ra những sản phẩm không chỉ đa dụng về thiết kế, thời thượng về kiểu dáng mà giá cả còn phải chăng, phù hợp với tình tình kinh tế hiện tại. Từ nỗi thấu hiểu đó cùng sự trân quý đối với phụ nữ Việt, hay nói chính xác hơn là các bà, các mẹ - những người vẫn miệt mài giữ lửa hạnh phúc cho mỗi gia đình, Thiều Hoa đã cho ra đời chiến dịch “Mùa xuân của Mẹ” nhằm mang đến niềm vui cho những người phụ nữ tảo tần mỗi dịp xuân về, cũng là cơ hội để những người con, người cháu bày tỏ tấm lòng kính yêu đối với người bà, người mẹ yêu dấu.

Trong thời gian chiến dịch, mỗi bạn trẻ dưới 22 tuổi, khi xuất trình được thẻ HSSV hoặc CCCD, sẽ được nhận 1 sản phẩm miễn phí từ gian hàng đồng giá 99K hoặc được giảm giá trực tiếp 100K vào hoá đơn mua sắm tại các cửa hàng Thiều Hoa trên toàn quốc. Trong khuôn khổ chiến dịch “Mùa xuân của Mẹ” 2025, Thiều Hoa đã chuẩn bị đến 100.000 sản phẩm miễn phí để các bạn trẻ làm quà tết cho những người phụ nữ thân yêu của mình.

Món quà nhỏ, ý nghĩa lớn

Tết là sự kiện đặc biệt nhất trong năm đối với người dân Việt Nam, khi tất cả mọi người đều tạm gác lại hết những công việc tất bật của thường nhật, hoà chung vào bầu không khí hân hoan để đón chào một năm mới bình an và may mắn. Đây cũng là dịp quan trọng để tất cả các thành viên trong gia đình cùng tề tựu, quây quần bên mâm cơm ấm cúng, cùng chuyện trò thăm hỏi sau một năm dài miệt mài học tập và làm việc. Do đó những món quà Tết dành tặng cho người thân không chỉ có giá trị đơn thuần về mặt vật chất mà còn hàm chứa những tình cảm to lớn, gói ghém cả những lời chúc phúc và sự quan tâm chân thành.

Ảnh: Thiều Hoa

Tuy nhiên đối với người trẻ khi sự nghiệp còn chưa vững vàng, đặc biệt là sau một năm kinh tế “buồn” như 2024, Thiều Hoa sâu sắc thấu hiểu rằng những món quà Tết đôi khi cũng trở nên xa xỉ và tốn kém. Vì lẽ đó mà chiến dịch “Mùa xuân của Mẹ” đã được Thiều Hoa tâm huyết duy trì vào mỗi dịp năm mới, để những người phụ nữ thân thương vốn đã chịu nhiều thiệt thòi của chúng ta sẽ có được một niềm vui trọn vẹn vào dịp Tết khi nhận được món quà nho nhỏ mà thấm đượm tình cảm chân thành to lớn của con cháu.

“Thiều Hoa tin rằng với mỗi chiếc áo, chiếc đầm mới, những người bà, người mẹ của chúng ta cũng đang khoác lên mình cả một niềm hạnh phúc trào dâng”, đại diện Thiều Hoa chia sẻ.

Hiệu ứng tích cực từ chiến dịch

Với tính nhân văn và ý nghĩa to lớn, chiến dịch “Mùa xuân của Mẹ” qua mỗi năm đều gây được tiếng vang lớn, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các bạn trẻ. Hơn thế nữa, trong 2 năm trở lại đây, chiến dịch nhận được sự quan tâm cực lớn từ các bạn HSSV trên toàn quốc, đặc biệt là ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Thông tin về chiến dịch được các bạn HSSV chia sẻ rộng rãi, lan truyền với tốc độ chóng mặt khi các trang fanpage của hơn nhiều câu lạc bộ, đội nhóm, Đoàn trường, Hội sinh viên của các trường trung học và Đại học liên tục hỗ trợ truyền thông, lan toả chiến dịch đến với cộng đồng.

Ảnh: Thiều Hoa

Nhờ sự hưởng ứng mạnh mẽ này, bài viết công bố chiến dịch “Mùa xuân của Mẹ” 2023 đã nhận được hàng trăm ngàn lượt tiếp cận và hàng trăm lượt chia sẻ từ các bạn HSSV của hơn 20 trường học cùng nhiều lượt tương tác tích cực.

Tiếp nối thành công của những năm trước, chiến dịch Mùa Xuân Của Mẹ 2025 với quy mô lớn hơn nữa hứa hẹn tạo ra được hiệu ứng tích cực cho dịp năm mới sắp đến, lan toả thông điệp nhân văn về tình yêu thương và trân trọng đối với những người mẹ, người bà vẫn luôn hy sinh thầm lặng để vun vén cho gia đình.

Lệ Thanh