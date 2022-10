Thu giữ lượng lớn quần áo trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ

Những tháng cuối năm nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao vì vậy đây cũng là lúc nhiều đối tượng lợi dụng đưa hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng ra thị trường… như quần áo, rượu ngoại, bánh kẹo, mỹ phẩm...

Để bảo đảm sự lành mạnh cho thị trường, Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định đã siết chặt quản lý, triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm chống các hành vi kinh doanh trái phép bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và cũng như tạo dựng một môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh lành mạnh trên địa bàn.

Với tinh thần trên, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định phối hợp với Công an Thị trấn Mỹ Lộc tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh quần áo tại địa chỉ: Tổ dân phố Trung Quyên, thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Do đó, Đội Quản lý thị trường số 1- Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định phối hợp với Công an Thị trấn Mỹ Lộc công bố quyết định kiểm tra

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh quần áo trẻ em đang trưng bày để bán gần 1.300 sản phẩm quần áo trẻ em các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá hàng hóa gần 20 triệu đồng.

Qua quá trình xác minh, làm việc, chủ cơ sở không xuất trình được hoá đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ và các tài liệu kèm theo hàng hóa theo quy định của số hàng hóa trên. Đội Quản lý thị trường số 1 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở về hành vi kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và tịch thu gần 1.300 sản phẩm quần áo trẻ em các loại.

Thời gian tới, các Đội quản lý thị trường trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu sử dụng nhiều trong những tháng cuối năm nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng góp phần ổn định thị trường, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cơ sở kinh doanh chân chính và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

Theo BNews/ TTXVN