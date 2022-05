Thu Minh: Tôi sống như bà nội trợ nên ‘nanh vuốt' máu lửa với âm nhạc bị mài mòn

Đêm nhạc tại TP.HCM đánh dấu sự trở lại của Thu Minh sau hơn 2 năm không bước lên sân khấu. Chương trình diễn ra vỏn vẹn 2 tiếng. Thay vì hát các hit lần lượt theo trình tự thời gian sự nghiệp, Thu Minh lại chia show theo các dòng nhạc: pop, jazz, Âu-Mỹ, trữ tình, dance... Cộng thêm tất cả hit cũ được phối mới và chơi live bởi ban nhạc Hoài Sa, khán giả không "ngấy" mà say sưa cùng Thu Minh đến phút cuối chương trình.

Thu Minh khác lạ ngày trở lại. Dường như hiểu sự tinh tế của người nghe, Thu Minh vội vàng tự thú: "Tôi thay đổi khá nhiều. Có lẽ, tôi hiền hơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình dữ cả nhưng ngày xưa mình cá tính quá". Ca sĩ nói giai đoạn bùng dịch, cô sống như một bà nội trợ nên "nanh vuốt" thời máu lửa với âm nhạc bị mài mòn đi nhiều. Có lúc, cô thấy không còn là chính mình nhưng chấp nhận và tận hưởng điều đó. Bởi nhờ quãng thời gian đó, Thu Minh học được cách tiết chế, giải phóng năng lượng khi hát cũng nhẹ nhàng, từ tốn hơn.

Và rồi Thu Minh đã hát như thể bù đắp cho chính mình trong 2 năm rưỡi không bước lên sân khấu, cho cả 8 tháng "không mở miệng hát một câu nào". Dù vẫn các nhạc phẩm Bóng mây qua thềm, Đường cong, Never enough, All by myself, Giọt mưa thu,... cùng nốt cao không lẫn vào đâu và cách hát đặc trưng, Thu Minh đã không còn là Thu Minh của hai năm trước. Sự chín muồi, chững chạc trong cách hát, âm nhạc Thu Minh hiện hữu trong mắt người ái mộ ca sĩ dù cô không cần giãi bày nhiều.

Thu Minh hát 'Giọt mưa thu'

Không chỉ chín muồi, Thu Minh còn mang lại năng lượng mới trong từng nhạc phẩm. Đó là Bóng mây qua thềm phối Jazz; là Giọt mưa thu thêm vào những luyến láy, đổ hột đặc thù của ả đào; cũng có thể là "siêu nốt" kết bài Never enough;.... Thay cho hình ảnh ca sĩ táo bạo, máu lửa, Thu Minh ngày trở lại là một người đàn bà hát.

Cô nêu tuyên ngôn nghệ thuật của mình: "Vốn sống của tôi đong đầy, trưởng thành hơn sau những mối tình. Tôi hát nhiều dòng nhạc, dù không phải dòng nào cũng đỉnh cao nhưng tôi hài lòng. Tôi khao khát thử thách bản thân, khai thác giọng hát và âm nhạc. Tôi muốn cống hiến cho âm nhạc".

Quan trọng hơn, Thu Minh nhắc đến "8 tháng không mở miệng hát một câu nào". Chính cô cũng thấy lạ vì cô sinh ra để hát, để làm ca sĩ. Nhưng suốt quãng thời gian bùng dịch, Thu Minh cất lại tiếng hát của mình vì ở đó không ai muốn nghe cô hát cả. Ca sĩ nói ra chiêm nghiệm của bản thân: "Có lẽ tôi chỉ hát khi có người lắng nghe. Chính khán giả làm giọng hát tôi trở nên giá trị".

Thu Minh cố nén nước mắt vì sợ khi khóc, mình sẽ đặt sai vị trí âm thanh. Cô chuyển chủ đề sang những câu chuyện vui cùng nhạc sĩ Hoài Sa. Rằng trong hậu trường, Hoài Sa đã nói với cô: "Minh không chuyên nghiệp bằng Hồ Ngọc Hà. Hà tập sao ra hát y vậy, em tập thế này, ra hát lại thế khác. Em phải chuyên nghiệp lên, tiết chế lại". Trong đêm nhạc, Thu Minh hóm hỉnh nhắc lại câu chuyện, đưa ra câu trả lời: "Hôm nay em tiết chế, bớt phiêu lại nhiều rồi đấy. Em tiến bộ mà, đúng không?".

Thu Minh cũng trân trọng nói lời có cánh về Hoài Sa - tay chơi nhạc thượng thặng của nhạc Việt: "Sa có người vợ rất tuyệt vời. May mắn anh ấy không lấy tôi và tôi cũng vậy. Nhờ vậy, tôi và anh Sa mới có tình bạn âm nhạc đẹp và bền chặt đến tận hôm nay".

Vì đêm nhạc vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ, khán giả không hài lòng, yêu cầu Thu Minh hát thêm. Ngay cả khi cô hát thêm bài Chuông gió và 60 năm cuộc đời, khán giả vẫn chưa thỏa mãn. Ca sĩ rơi vào thế khó, đành hết lời nài nỉ khán giả đi về, hứa hẹn bù đắp bằng một đêm nhạc khác.

"Tôi nói yêu thương với mọi người nhiều hơn. Có hôm, tôi nghĩ mình nói I love you (mẹ yêu con) quá nhiều với con. Bé liền trả lời mẹ: Tình yêu không bao giờ là đủ. Mẹ hãy cứ nói rằng mẹ yêu con. Mẹ là người con yêu nhất trên đời này. Từ đó tôi không bao giờ ngần ngại nói I love you với mọi người nữa", Thu Minh kết lại.

Phút xúc động của Thu Minh

Gia Bảo