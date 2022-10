Truy tìm 'thủ phạm' gây xuất huyết tiêu hoá khiến người phụ nữ ở Hà Nội chỉ còn 1% sự sống

Bệnh nhân Nguyễn Thị Lê (đã đổi tên, 70 tuổi, Hà Nội) vào Khoa Ung bướu - Bệnh viện đa khoa Hà Đông trong tình trạng rất nặng. Người phụ nữ có thể trạng gầy, suy kiệt, da xanh tái, mạch nhanh, nhỏ, huyết áp giao động, đại tiện phân đen liên tục, huyết sắc tố còn 50g/l (bình thường 140-150g/l).

7 năm trước, nữ bệnh nhân có tiền sử u lympho không Hodgkin, đã phẫu thuật cắt đoạn ruột và điều trị hóa chất nhiều đợt tại một bệnh viện ở Singapore. Hồi cuối tháng 7, bệnh tái phát, bà chán ăn, sút cân, đại tiện phân đen, thể trạng suy kiệt, mệt mỏi. Gia đình đưa bệnh nhân quay lại Singapore tuy nhiên bệnh đã quá nặng, bác sĩ khuyên gia đình nên đưa bệnh nhân về Việt Nam.

Điều trị tại một bệnh viện tư nhân ở Việt Nam một tuần, tình trạng bà Lê không tiến triển, xuất huyết ngày càng nặng, tiên lượng xấu, bệnh viện tư vấn gia đình đưa bệnh nhân về nhà chăm sóc. Qua thêm một cơ sở y tế khác, bác sĩ trả lời tình trạng bệnh nhân rất tiêu cực, khả năng sống quá thấp. Gia đình không từ bỏ cơ hội sống, đưa bà vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Sau mổ ngày thứ 10, bệnh nhân tự ngồi được, ăn uống tốt, đại tiện bình thường, không còn tình trạng chảy máu. Ảnh: BVCC

Tại đây, các bác sĩ đã tích cực truyền máu, nâng cao thể trạng và tìm nguyên nhân xuất huyết tiêu hoá là khối u lympho tái phát ở ruột non.

BS CKII Bùi Đức Duy, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, nhận định đây là trường hợp bệnh phức tạp, bệnh nhân đã có mổ cũ, thể trạng bệnh nhân suy kiệt, ung thư đã điều trị nhiều năm, xuất huyết rất nặng do khối u tái phát ở ruột non, sa lồi thành bụng do mổ cũ.

"Tiên lượng ca mổ vô cùng khó khăn. Bệnh nhân thiếu máu, viêm phổi, dính do mổ cũ, do u tái phát xâm lấn các tạng, mạch máu… Tuy nhiên nếu không mổ, tình trạng chảy máu càng trầm trọng và bệnh nhân sẽ không qua khỏi” - BS Duy nói.

Ca phẫu thuật tiến hành trong hơn 3 giờ đồng hồ. Tổn thương phức tạp gồm khối u ruột non lớn 5x6 cm là nguyên nhân chính gây chảy máu, xâm lấn 1 quai ruột non bên cạnh gây thủng và xâm lấn đáy bàng quang, thành bụng sa lồi và dính ruột do mổ cũ. Đoạn ruột non 50cm chứa khối u và quai ruột bị thủng đã được cắt đi, gỡ dính do mổ cũ, phục hồi lại thành bụng sa lồi.

Sau mổ, tiên lượng bệnh nhân đối diện với nhiều nguy cơ do bệnh cảnh quá nặng nề, bác sĩ 5 khoa liên tục hội chẩn, theo dõi sát sao, điều trị tích cực. Sau mổ ngày thứ 10, bệnh nhân có thể tự ngồi được, ăn uống tốt, đại tiện bình thường, không còn tình trạng chảy máu và được xuất viện.