Thử thách cùng gà rán sốt cay ‘cháy lưỡi’ chỉ có tại Chicken Plus

Thưởng thức làn gió mới trong vũ trụ gà rán

Nghiện gà rán nhưng đã ngán những loại sốt, hương vị quen thuộc, thì bạn nên đến ngay Chicken Plus và order cho mình một phần gà sốt cay cháy lưỡi. Thổi bùng cảm xúc, F5 lại các giác quan, gà sốt cay cháy lưỡi chính là món độc quyền tại Chicken Plus.

Tân binh “nóng bỏng” này của Chicken Plus là sự kết hợp độc đáo giữa gà rán truyền thống cùng vị sốt cay cuốn hút. Từng miếng gà mọng nước, mềm ngọt được phủ lớp áo bột giòn rụm giờ đây trở nên mới lạ với những gia vị cay lôi cuốn. Tất cả sẽ mang lại cho bạn một trải nghiệm đáng nhớ.

Vị sốt cay cháy lưỡi tại Chicken Plus chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng, không thể cưỡng lại được hương vị thơm ngon, cay nồng xông thẳng lên mũi. Gà được chiên mới ngay khi khách hàng order và thịt gà là 100% thịt tươi. Đại diện Chicken Plus cho biết “Chicken Plus nói không với hàng đông lạnh, xuất xứ không rõ ràng”.

Gà rán thả ga, không lo về giá

Giá cả tại Chicken Plus lại hết sức “hạt dẻ”. Chỉ cần mỗi người góp một ít hầu bao là cả hội đã có ngay một đĩa gà rán nóng hổi đầy đủ cánh, đùi, má đùi, ức kèm sốt đậm đà và quầy line buffet miễn phí luôn được refill liên tục, bao gồm các món salad, kim chi, bánh phồng tôm…

“Chicken Plus là một thương hiệu gà rán Hàn Quốc nhưng đã tinh tế điều chỉnh hương vị gà rán sao cho phù hợp với gu ẩm thực của người Việt Nam. Để làm được điều này, đội ngũ hơn 30 năm kinh nghiệm tại Chicken Plus đã dốc hết sức lực và phối hợp cùng các chuyên gia tập đoàn CJ để cho ra đời một menu gà rán tuyệt ngon, khiến giới đam mê gà rán phải “xỉu up xỉu down”. Bên cạnh loại sốt cay cháy lưỡi táo bạo thì Chicken Plus còn mang đến cho bạn những loại sốt không hè kém cạnh khác như sốt ngũ vị thơm lừng, sốt creamy onion beo béo quyến rũ”, đại diện Chicken Plus nói.

Menu tại Chicken Plus được điều chỉnh theo sức ăn, số lượng thực khách kèm sở thích riêng của từng người như: gà rán không xương, cánh gà, đùi gà, gà nguyên con hoặc nửa con, lẩu tokbokki 7 phút… đang sẵn sàng “thơm ngon mời bạn ăn nha”. Đến Chicken Plus để ăn gà rán thỏa thích.

Cảm xúc ngập tràn cùng gà rán kèm sốt chuẩn vị

Mùa hè đang đang vào lúc sôi động nhất và hãy quẩy cực sung cùng thiên đường gà rán tại Chicken Plus. Một bữa đại tiệc gà, ăn uống thả ga cùng các cạ cứng đâu khó gì khi đã có Chicken Plus. Đừng quên tăng độ kịch tính cho cuộc vui với món gà sốt cay cháy lưỡi để tìm ra “chiến thần ăn cay”. Chicken Plus sẽ mang đến những bữa ăn tại quán đầy ắp niềm vui. Cả hội cùng nhau thưởng thức món gà rán tuyệt vời, cùng nhau khám phá những vị sốt hấp dẫn thì còn gì bằng.

Triết lý kinh doanh của Chicken Plus luôn lấy khách hàng và trải nghiệm của khách hàng làm cốt lõi. Toàn bộ quy trình sản xuất, chế biến thực phẩm tại Chicken Plus đều được thực hiện tại Việt Nam. Hãy đến Chicken Plus để ôm trọn thế giới gà rán kèm sốt thơm ngon vào lòng.

Doãn Phong