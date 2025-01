Chiều 7/1, tại họp báo thường kỳ quý IV, khi báo chí đề cập đến trách nhiệm của cơ quan quản lý trong vụ việc phát hiện gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm độc hại được bán trên thị trường, trong hệ thống siêu thị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, cho biết, đã yêu cầu cơ quan quản lý thị trường theo dõi chặt chẽ để kiểm soát.

Thứ trưởng Tân cũng cho rằng, đây là trách nhiệm của ngành nông nghiệp, lĩnh vực an toàn thực phẩm. Trong đó, lực lượng quản lý thị trường chịu trách nhiệm theo dõi lưu thông và phối hợp các cơ quan liên ngành để rà soát.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can cùng sinh sống tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) gồm Lâm Văn Đạo, Vũ Duy Tư, Nguyễn Văn Quynh, Nguyễn Văn Hảo để điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Theo cơ quan điều tra, sau khi đồng loạt kiểm tra 6 cơ sở sản xuất giá đỗ, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 20.357kg giá đỗ mà nhóm này đã ngâm hoạt chất 6-Benzylaminopurine.

Đây là chất kích thích tăng trưởng tế bào, nếu đưa vào cơ thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Đặc biệt, chỉ cần hít hoặc tiếp xúc qua da lâu dài có thể làm thai nhi nhẹ ký, não úng thuỷ và các dị tật bẩm sinh; ăn vào lượng lớn có thể gây tử vong.

Ngay sau vụ việc, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (NAFIQPM - Bộ NN-PTNT) đã đề nghị Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk báo cáo cung cấp thông tin liên quan. Trong đó, thông tin rõ về hoạt động quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) do địa phương thực hiện đối với các cơ sở vi phạm; các biện pháp xử lý; yêu cầu truy xuất triệu hồi và báo cáo kết quả thực hiện.