Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ về xây dựng pháp luật và ổn định kinh tế vĩ mô

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ về xây dựng pháp luật và ổn định kinh tế vĩ mô - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Tham dự phiên họp có các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Theo chương trình, phiên họp tập trung thảo luận về một số nội dung: Tình hình kinh tế vĩ mô từ nay đến cuối năm 2022 và những tháng đầu năm 2023; hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Quốc hội; 3 đề nghị xây dựng luật gồm: Luật Khoáng sản (sửa đổi), Luật Công chứng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược để trình Quốc hội.

Hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị. Đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị. Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược do Bộ Y tế chuẩn bị. Đề nghị xây dựng Luật Công chứng do Bộ Tư pháp chuẩn bị.

Cũng tại phiên họp, Chính phủ nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về các trọng tâm điều hành trong lĩnh vực phụ trách liên quan tới tình hình kinh tế vĩ mô thời gian tới.

Nội dung này được Chính phủ thảo luận trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, tăng trưởng có xu thế giảm, lạm phát có xu thế tăng cao, ngân hàng Trung ương của nhiều nước tăng lãi suất, tác động tới nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Mới nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nâng lãi suất 0,75 điểm phần trăm lần thứ 3 liên tiếp trong năm nay tại cuộc họp trong hai ngày 20-21/9 và cho biết sắp tới sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong nỗ lực kiềm chế lạm phát tại Mỹ đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục 40 năm.

Hiện đồng tiền nhiều nước mất giá rất mạnh so với đồng dollar Mỹ (USD).

