{"article":{"id":"2222343","title":"Thủ tướng đề nghị thương mại hóa sản phẩm của sinh viên Trường ĐH Mỏ địa chất","description":"Thủ tướng đề nghị nhóm sinh viên làm dự án bê tông xanh hoàn toàn không có xi măng, trộn sẵn, đóng bao với cường độ nén khá cao tiếp tục nghiên cứu, triển khai thương mại hóa sản phẩm này.","contentObject":"<p>Sáng 3/12, trước khi kết thúc các hoạt động tại Dubai - UAE, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh COP 28, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp nhóm sinh viên Việt Nam vừa đạt thành tích cao trong cuộc thi tại UAE. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/sinhvien-927.jpg?width=768&s=xbzl2RClQLvXxIHa3P89cQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/sinhvien-927.jpg?width=1024&s=wwuZVRKapWwpYFPNZ3LUIw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/sinhvien-927.jpg?width=0&s=XmCSGIMzARUFhrpjRZ2dkQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/sinhvien-927.jpg?width=768&s=xbzl2RClQLvXxIHa3P89cQ\" alt=\"sinhvien.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/sinhvien-927.jpg?width=260&s=9Yrjpkm7U13xPX_HrEBW1Q\"></picture>

<figcaption>Thủ tướng khen ngợi sản phẩm của nhóm sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã khẳng định trí tuệ con người Việt Nam</figcaption>

</figure>

<p>Nhóm sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất gồm: Nguyễn Trung Hiếu, Võ Đình Trọng, Nguyễn Xuân Công, Bùi Đức Tùng, Đặng Quang Minh do TS. Tăng Văn Lâm hướng dẫn đã xuất sắc được lựa chọn để trưng bày tại chương trình này.</p>

<p>5 sinh viên này nằm trong những sinh viên từ 100 quốc gia trên thế giới có cơ hội giới thiệu các dự án sáng tạo giải quyết các vấn đề thực tế trên các lĩnh vực khoa học tự nhiên, nhân văn, công nghệ và nghiên cứu sáng tạo trong chương trình tại The Boulevard, Emirates Towers – Dubai, diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Hành động khí hậu toàn cầu COP 28. </p>

<p>Dự án được lựa chọn của nhóm về bê tông xanh hoàn toàn không có xi măng, trộn sẵn, đóng bao với cường độ nén khá cao, đã được nhiều doanh nghiệp, đối tác quan tâm và đặt hàng. Nhóm sinh viên Việt Nam vượt hơn 3.000 đội thi đến từ hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới để được lựa chọn trong 100 dự án hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích nhất cho cộng đồng.</p>

<p>Việc lựa chọn dự án này có sự tham gia của các tổ chức học thuật uy tín như Harvard, Cambridge, cũng như các trường đại học hàng đầu trong các nền kinh tế mới nổi. </p>

<p>Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, khen ngợi thầy Tăng Văn Lâm và nhóm sinh viên đã đạt kết quả, cho thấy chất lượng giáo dục và khẳng định trí tuệ con người Việt Nam, sự trưởng thành của các đoàn Việt Nam khi tham gia các cuộc thi quốc tế. </p>

<p>Thủ tướng đề nghị nhóm tiếp tục nghiên cứu, triển khai thương mại hóa sản phẩm bê tông xanh và phát triển các sản phẩm khác, góp phần thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm thâm dụng tài nguyên, giảm rác thải, khí thải… </p>

<p><strong>Thu Hằng</strong> (từ Dubai, UAE)</p>

"displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/thu-tuong-de-nghi-thuong-mai-hoa-san-pham-cua-sinh-vien-truong-dh-mo-dia-chat-2222343.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/thu-tuong-de-nghi-thuong-mai-hoa-san-pham-cua-sinh-vien-truong-dh-mo-dia-chat-925.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/thu-tuong-de-nghi-thuong-mai-hoa-san-pham-cua-sinh-vien-truong-dh-mo-dia-chat-926.jpg","updatedDate":"2023-12-03T20:14:58","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"03/12/2023","hasCover":false} lớp: Bổ nhiệm mới hiệu trưởng","description":"Sở GD-ĐT tỉnh TT-Huế vừa quyết định bổ nhiệm mới Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế) sau khi hiệu trưởng cũ có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, cũng như bị kỷ luật cảnh cáo do để xảy ra vi phạm, khuyết điểm.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-co-giao-bi-khoa-tay-day-ra-khoi-lop-bo-nhiem-moi-hieu-truong-2222410.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/vu-co-giao-bi-khoa-tay-day-ra-khoi-lop-bo-nhiem-moi-hieu-truong-820.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T18:59:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222264","title":"Cột mốc biên giới nào cao nhất Việt Nam?","description":"Đây là cột mốc biên giới nằm giữa Việt Nam và Trung Quốc, được mệnh danh là “nóc nhà biên cương” của nước ta.","displayType":6,"category":{"name":"Trắc nghiệm","detailUrl":"/giao-duc/trac-nghiem","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/trac-nghiem","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cot-moc-bien-gioi-nao-cao-nhat-viet-nam-2222264.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/cot-moc-bien-gioi-nao-cao-nhat-viet-nam-421.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T12:17:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222265","title":"Thêm một trường ở Hà Nội tạm dừng triển khai chương trình liên kết","description":"Trường Tiểu học Thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) vừa có công văn thông báo tạm dừng chương trình Làm quen, bổ trợ Tiếng Anh và Kỹ năng sống.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/them-mot-truong-hoc-tam-dung-trien-khai-day-chuong-trinh-ky-nang-song-2222265.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/them-mot-truong-o-ha-noi-tam-dung-trien-khai-chuong-trinh-lien-ket-386.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T11:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222203","title":"Sáng nay, gần 3.000 thí sinh tranh suất sớm vào đại học năm 2024","description":"Đợt thi đầu tiên của kỳ thi đánh giá tư duy do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức bắt đầu vào hôm nay (ngày 3/12) với gần 3.000 thí sinh dự thi.","displayType":1,"category":{"name":"Tuyển sinh ","detailUrl":"/giao-duc/tuyen-sinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/tuyen-sinh","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gan-3-000-thi-sinh-thi-danh-gia-tu-duy-cua-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-dot-1-2222203.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/sang-nay-gan-3000-thi-sinh-thi-danh-gia-tu-duy-cua-dh-bach-khoa-ha-noi-371.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T10:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222150","title":"Nam sinh lớp 11 sở hữu công ty gần 500 tỷ đồng sau 2 năm kinh doanh","description":"MỸ - Eric Zhu hiện là học sinh lớp 11 tại một trường trung học ở Indiana (Mỹ). Ở tuổi 16, nam sinh là CEO công ty đầu tư quỹ mạo hiểm trị giá 20 triệu USD (gần 500 tỷ đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-sinh-lop-11-so-huu-cong-ty-gan-500-ty-dong-sau-2-nam-kinh-doanh-2222150.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/nam-sinh-lop-11-so-huu-cong-ty-gan-500-ty-dong-sau-2-nam-kinh-doanh-278.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T09:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221792","title":"Nữ giảng viên bất ngờ nổi tiếng với video 'lên đồ' một tuần không trùng bộ nào","description":"Có học trò là những người trẻ gen Z, ngoài việc phải tạo sự gần gũi, thiện cảm từ phong thái, nữ giảng viên 8X cũng thường xuyên cập nhật xu hướng để đến gần sinh viên. Cô cho rằng đôi khi trang phục của giáo viên cũng sẽ tạo cảm hứng cho giờ học.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-giang-vien-len-do-di-day-mot-tuan-khong-trung-bo-nao-2221792.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nu-giang-vien-bat-ngo-noi-tieng-voi-video-len-do-mot-tuan-khong-trung-bo-nao-997.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222101","title":"Cựu Tổng thống Hàn Quốc gửi kỳ vọng tới sinh viên trường y","description":"Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak mong sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình nỗ lực tìm tri thức.","displayType":3,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":3,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-tong-thong-han-quoc-gui-ky-vong-toi-sinh-vien-truong-y-2222101.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/cuu-tong-thong-han-quoc-gui-ky-vong-toi-sinh-vien-truong-y-813.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T20:03:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2222048","title":"Nữ sinh viên đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp: 'Khi em nói, cô nên cúi mặt xuống'","description":"Nữ sinh viên Trường ĐH Hoa Sen có hành vi tát vào mặt bạn, đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp nên bị buộc thôi học. Trong buổi làm việc với nhà trường, sinh viên này còn tỏ thái độ thiếu tôn trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-vien-doi-duoi-giang-vien-ra-khoi-lop-khi-em-noi-co-nen-cui-mat-xuong-2222048.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nu-sinh-vien-doi-duoi-giang-vien-ra-khoi-lop-khi-em-noi-co-nen-cui-mat-xuong-652.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T17:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222000","title":"Nữ sinh lớp 8 đạt IETLS 8.5 ngay lần thi đầu tiên","description":"Em Trần Minh Anh (học sinh lớp 8A3 Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội) vừa đạt 8.5 IELTS ngay lần thi đầu tiên, trong đó, kỹ năng Listening đạt điểm tuyệt đối 9.0.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-lop-8-dat-ietls-8-5-ngay-lan-thi-dau-tien-2222000.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nu-sinh-lop-8-dat-ietls-85-ngay-lan-thi-dau-tien-499.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T13:46:48","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221977","title":"Loạt trường tiểu học và trung học cấm sử dụng điện thoại từ ngày 1/12","description":"Thủ tướng New Zealand - ông Christopher Laxon, siết chặt lệnh cấm sử dụng điện thoại trong trường tiểu học và trung học ở nước này từ ngày 1/12.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loat-truong-tieu-hoc-va-trung-hoc-cam-su-dung-dien-thoai-tu-ngay-1-12-2221977.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/loat-truong-tieu-hoc-va-trung-hoc-cam-su-dung-dien-thoai-tu-ngay-112-415.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T12:23:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221963","title":"Ngã ba Đông Dương thuộc tỉnh nào nước ta?","description":"Ngã ba Đông Dương là điểm tiếp giáp giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Nơi đây được mệnh danh là khu vực “một con gà gáy ba nước đều nghe”.","displayType":6,"category":{"name":"Trắc nghiệm","detailUrl":"/giao-duc/trac-nghiem","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/trac-nghiem","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nga-ba-dong-duong-thuoc-tinh-nao-nuoc-ta-2221963.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nga-ba-dong-duong-thuoc-tinh-nao-nuoc-ta-305.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T10:52:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221617","title":"Tỷ phú công nghệ: ‘Trả lương xứng đáng, giáo viên mới cống hiến hết mình’","description":"TRUNG QUỐC - “Chỉ khi được trả lương xứng đáng, giáo viên mới cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục và ươm mầm nhân tài đất nước”, ông Nhậm Chính Phi - CEO Huawei bày tỏ.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ty-phu-cong-nghe-tra-luong-xung-dang-giao-vien-moi-cong-hien-het-minh-2221617.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ty-phu-cong-nghe-tra-luong-xung-dang-giao-vien-moi-cong-hien-het-minh-1128.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221854","title":"Sinh viên bị đuổi khỏi ký túc xá Bách khoa vì xem phim đồi truỵ","description":"Một sinh viên ở Trung tâm Ký túc xá Trường ĐH Bách khoa TP.HCM bị buộc phải rời khỏi ký túc xá vì xem phim đồi truỵ.","displayType":1,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sinh-vien-truong-dh-bach-khoa-bi-duoi-khoi-ky-tuc-xa-vi-xem-phim-doi-truy-2221854.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/sinh-vien-bach-khoa-bi-duoi-khoi-ky-tuc-xa-vi-xem-phim-doi-truy-1528.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221631","title":"Học sinh ngộ độc do ăn những món gì bán ngoài cổng trường?","description":"Thời gian gần đây, những vụ học sinh bị ngộ độc do ăn đồ ăn vặt bán ngoài cổng trường liên tục xảy ra. Nhiều em thậm chí đã phải nhập viện vì có triệu chứng ngộ độc nặng.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoc-sinh-ngo-doc-do-an-nhung-mon-gi-ban-ngoai-cong-truong-2221631.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hoc-sinh-ngo-doc-do-an-nhung-mon-gi-ban-ngoai-cong-truong-1116.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221773","title":"Hiệu trưởng đại học: Đạt kiểm định không phải để tăng học phí","description":"Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội khẳng định, các trường đạt kiểm định không phải để tính đến việc tăng học phí.","displayType":1,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truong-dh-khoa-hoc-va-cong-nghe-ha-noi-dat-chuan-kiem-dinh-chau-au-2221773.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hieu-truong-dai-hoc-dat-kiem-dinh-khong-phai-de-tang-hoc-phi-1216.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:34:04","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221774","title":"Nữ sinh viên bị buộc thôi học vì đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp","description":"Một sinh viên Trường ĐH Hoa Sen bị buộc thôi học sau khi có hành vi đánh bạn và đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mot-sinh-vien-dh-hoa-sen-bi-buoc-thoi-hoc-vi-doi-duoi-giang-vien-ra-khoi-lop-2221774.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/mot-sinh-vien-bi-buoc-thoi-hoc-vi-doi-duoi-giang-vien-ra-khoi-lop-1196.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221735","title":"Phạt tiền 2 thầy giáo đánh nhau trong khu tập thể","description":"Trong cuộc nhậu, 2 thầy giáo cùng trường ở Quảng Trị đã nảy sinh mâu thuẫn, đánh nhau gây thương tích. Lực lượng chức năng vừa phạt 2 người này số tiền 13 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-tien-2-thay-giao-danh-nhau-trong-khu-tap-the-2221735.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/phat-tien-2-thay-giao-danh-nhau-trong-khu-tap-the-1061.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T17:08:37","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221619","title":"11 học sinh Hà Nội đau đầu, buồn nôn sau khi ăn 'kẹo lạ'","description":"Sau khi ăn loại kẹo không rõ nguồn gốc (vỏ bao màu xanh, chữ nước ngoài), một số học sinh ở Hà Nội có dấu hiệu mệt, đau đầu, buồn nôn.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/11-hoc-sinh-ha-noi-dau-dau-buon-non-sau-khi-an-keo-la-2221619.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/11-hoc-sinh-ha-noi-dau-dau-buon-non-sau-khi-an-keo-la-726.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:43:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221539","title":"Ngôi chùa nào ở nước ta được đúc hoàn toàn bằng đồng?","description":"Đây là ngôi chùa đồng lớn nhất, nằm ở độ cao nhất cả nước và cũng là ngôi chùa trên đỉnh núi bằng đồng lớn nhất châu Á.","displayType":6,"category":{"name":"Trắc nghiệm","detailUrl":"/giao-duc/trac-nghiem","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/trac-nghiem","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngoi-chua-nao-o-nuoc-ta-duoc-duc-hoan-toan-bang-dong-2221539.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ngoi-chua-nao-o-nuoc-ta-duoc-duc-hoan-toan-bang-dong-416.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:43:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221530","title":"Hàng loạt học sinh ngộ độc, Sở Giáo dục yêu cầu rà soát hàng quán cổng trường","description":"Sau khi nhiều học sinh có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn kẹo lạ mua ở cổng trường, Sở GD-ĐT Quảng Ninh có chỉ đạo rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh tại khu vực trên.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hang-loat-hoc-sinh-ngo-doc-so-giao-duc-yeu-cau-ra-soat-hang-quan-cong-truong-2221530.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hang-loat-hoc-sinh-ngo-doc-so-giao-duc-yeu-cau-ra-soat-hang-quan-cong-truong-400.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221459","title":"Nữ sinh 2 lần đạt thủ khoa, 12 năm nói không với học thêm","description":"TRUNG QUỐC - Tạ Hân Dĩnh hiện là sinh viên năm 3 của Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc). 12 năm không học thêm, nữ sinh 2 lần đạt thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3 và đại học của thành phố Trùng Khánh.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-2-lan-dat-thu-khoa-12-nam-khong-hoc-them-2221459.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nu-sinh-2-lan-dat-thu-khoa-noi-khong-voi-hoc-them-387.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221500","title":"Doanh nghiệp công nghệ giáo dục New Zealand tìm kiếm cơ hội ở Việt Nam","description":"Ngày 12 - 15/11 vừa qua, đoàn các công ty công nghệ giáo dục hàng đầu của New Zealand đã đến Việt Nam, nhằm tìm hiểu về môi trường giáo dục số và mở rộng cơ hội xuất khẩu sản phẩm - dịch vụ.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-cong-nghe-giao-duc-new-zealand-tim-kiem-co-hoi-o-viet-nam-2221500.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/doanh-nghiep-cong-nghe-giao-duc-new-zealand-tim-kiem-co-hoi-o-viet-nam-270.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T09:15:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220758","title":"Các trường đại học thu hút tiến sĩ, giáo sư: Không đơn giản chỉ là tăng thu nhập","description":"Theo đại diện nhiều trường đại học, để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc, ngoài chính sách về mức thu nhập còn là vấn đề môi trường làm việc, các trang thiết bị, cơ hội thăng tiến...","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khong-chi-co-tien-la-giu-chan-duoc-tien-si-2220758.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dai-hoc-thu-hut-tien-si-giao-su-khong-don-gian-chi-la-thu-nhap-1607.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221400","title":"Vụ nam sinh Hà Nội bị nhóm bạn thúc vùng nhạy cảm vào cột: Phê bình hiệu trưởng","description":"Liên quan đến vụ việc nam sinh Hà Nội bị nhóm bạn thúc vùng nhạy cảm vào cột ở sân trường, UBND huyện Ứng Hòa đã phê bình hiệu trưởng Trường THCS Hòa Nam, chủ tịch xã và trưởng phòng GD-ĐT huyện.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-nam-sinh-bi-nhom-ban-thuc-vung-nhay-cam-vao-cot-phe-binh-hieu-truong-2221400.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/vu-nam-sinh-ha-noi-bi-nhom-ban-thuc-vung-nhay-cam-vao-cot-phe-binh-hieu-truong-1603.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221394","title":"ĐH Đà Nẵng xây dựng đề án phát triển thành ĐH quốc gia","description":"Lãnh đạo ĐH Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đang tập trung thực hiện đề án phát triển thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dh-da-nang-xay-dung-de-an-phat-trien-thanh-dh-quoc-gia-2221394.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dh-da-nang-xay-dung-de-an-phat-trien-thanh-dh-quoc-gia-1578.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

