Xuân An Nhà báo

Từ chiều 28/5, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh các cán bộ, chiến sĩ công an kiểm tra xe máy trong khu vực trường đua Đại Nam (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), kế bên có khá đông nam nữ thanh niên với các loại xe máy màu sắc khác nhau.

Hình ảnh nhiều cảnh sát tại trường đua Đại Nam được đăng lên mạng xã hội - Ảnh: MXH

Theo nội dung chia sẻ, trường đua Đại Nam bị công an kiểm tra hoặc “Đại Nam thất thủ”.

Clip được dư luận chú ý do trường đua Đại Nam là của ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”) và bà Nguyễn Phương Hằng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại Nam.

Ngày 29/5, ông Võ Kim Thanh - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam cho hay, thông tin chia sẻ trên mạng xã hội với nội dung “Đại Nam thất thủ” là không đúng sự thật.

Theo ông Thanh, nguyên nhân có sự xuất hiện của lực lượng công an tại trường đua là do nơi này đang tổ chức một giải đua xe đã được cấp phép, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra phương tiện và người điều khiển để đảm bảo an toàn theo quy định.

Cảnh sát mặc sắc phục và thường phục xuất hiện tại cổng trường đua Đại Nam - Ảnh: MXH

Trao đổi với PV, Thượng tá Phạm Quang Trưởng - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vào ngày 28/5 đơn vị có phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một kiểm tra các phương tiện và người tham gia giải đua trước khi thi đấu. Đây là hoạt động kiểm tra bình thường ở mỗi giải đua xe.

Nếu quá trình kiểm tra phát hiện phương tiện không đảm bảo quy định hoặc người điều khiển có nồng độ cồn, chất kích thích thì cơ quan chức năng sẽ không cho thi đấu theo điều lệ. Đối với các vận động viên đảm bảo quy định sẽ được tham gia giải sau khi kiểm tra.