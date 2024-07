Ngày 31/7, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Quang Huyên (SN 1976, quê huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, kể từ ngày 1/8.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Quang Huyên. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Trước khi được điều động, Thượng tá Nguyễn Quang Huyên giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Bắc Ninh).