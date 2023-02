Ngại khi diễn cảnh hôn bạn diễn từng đóng vai bố mình

- Từng đóng con gái của Mạnh Trường trong 'Cả một đời ân oán', giờ phải chuyển ngôi xưng hô khi làm người yêu của nhau trong 'Đừng nói khi yêu', điều đó có làm khó chị?

Nếu 3 tháng trước khi quay, ai hỏi câu này thì tôi sẽ nói 'Thùy Anh thấy kỳ kỳ'. Nhưng bây giờ tôi chẳng thấy khó gì cả. Mỗi bộ phim, Thùy Anh sẽ được trở thành một thân phận khác. Nên khi nhập vai rồi cách xưng hô trong bộ phim cũ cũng không là điều khiến Thùy Anh phải suy nghĩ nữa.

- Những ngày đầu khi quay cùng Mạnh Trường, thậm chí phải diễn cảnh hôn đàn anh có khiến chị ngại ngùng?

Ngại chứ! Nhưng nếu Thùy Anh cứ ngại mà không thể hiện được đúng tâm lý nhân vật thì người thiệt sẽ là mình thôi. Vậy nên khi quay thì mình nhập tâm lắm và hết quay lại... ngại tiếp (cười).

Mạnh Trường và Thùy Anh với cảnh hôn đầu tiên trên phim.

- Chị độc thân nhưng Mạnh Trường đã có vợ và 3 con, có khi nào điều này khiến chị e dè khi đóng phim cùng đàn anh, đặc biệt những cảnh tình tứ?

Về điểm này, Thùy Anh lại không suy nghĩ gì nhiều. Mỗi diễn viên đến quay đều mang tâm lý hết mình vì công việc và ai cũng rất nghiêm túc, tập trung cho nhân vật. Thùy Anh tin chắc vợ anh Trường cũng là một người rất tâm lý và ủng hộ công việc của chồng mình.

- Không ít ý kiến cho rằng chị và Mạnh Trường quá chênh nhau về tuổi tác để đóng cặp trong phim này, và nếu vai Quy do diễn viên trẻ hơn đóng sẽ hợp với Thùy Anh hơn, chị nghĩ sao về ý kiến này?

Tôi nghĩ nếu không phải anh Trường, không ai khác phù hợp hơn làm Kim Quy. Bản thân việc xây dựng hai nhân vật trong phim cũng có sự chênh lệch về tuổi tác và môi trường sống nên đạo diễn đã lựa chọn đúng nhất cho phim.

Thùy Anh cho biết không ai hợp với vai Quy hơn Mạnh Trường.

Chỉ tiếp thu ý kiến đúng

- Có kỷ niệm nào đặc biệt trong quá trình quay của chị và Đình Tú đến thời điểm này?

Phân đoạn này chưa lên sóng nhưng hôm nay Thùy Anh mới quay xong một phân đoạn với Đình Tú. Kịch bản không nói nhiều về cảm xúc của nhân vật nhưng khi thực hiện cảnh quay, Thùy Anh và Đình Tú đã rất xúc động với diễn biến của hai nhân vật. Cả hai đều rưng rưng và nghẹn ngào, thực sự lúc đó chúng tôi đều thấy tổn thương và buồn. Thùy Anh rất mong chờ phân đoạn này lên sóng.

- Phim mới lên sóng nhưng đã nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Bên cạnh lời khen cho diễn xuất tự nhiên và tạo hình thú vị của Thùy Anh, cũng có khán giả chê bai không thương tiếc, nói rằng gần như cảnh nào Thùy Anh cũng trợn mắt lên nói rất khó chịu. Chị nói sao về những bình luận không hay của khán giả về nhân vật của mình?

Tôi thấy vui vì sản phẩm của mình được nhiều khán giả quan tâm đến vậy. Một món ăn có thể ngon với người này nhưng lại không hợp khẩu vị với người kia nên chắc chắn ngoài khen sẽ có chê. Nó đồng nghĩa với việc phim của mình đang tiếp cận đến rất nhiều khán giả nên mới có nhiều tranh luận đến vậy. Thùy Anh sẽ tiếp thu những ý kiến đúng và không để sự tiêu cực trong đầu để còn tập trung tốt nhất cho Phương Ly.

Thùy Anh với tạo hình nhân vật Phương Ly.

- Có thể thấy Ly là vai diễn đột phá nhất từ trước đến nay của chị trên truyền hình, còn bản thân Thùy Anh thấy thế nào?

Mới đầu khi đóng vai này tôi tưởng dễ nhưng lại không hề. Ngoài đời, Thùy Anh cũng giống Ly tầm 80% nhưng để đem điều đó lên truyền hình không dễ như mình nghĩ. Từ cử chỉ, hành động, biểu cảm đều phải suy nghĩ nên làm gì ở từng phân đoạn. Ngoài ra, Thùy Anh cũng phải suy nghĩ ăn mặc ra sao để lột tả được tính cách nhân vật rõ ràng nhất.

- Đóng phim đã 14 năm, cả điện ảnh và truyền hình, nhưng đến nay Thùy Anh mới bắt đầu được khán giả biết tên, chị có nghĩ danh tiếng đến muộn do thiếu may mắn hay vì điều gì khác?

Tôi đã được mọi người chú ý từ bộ phim đầu tiên là Bộ tứ 10A8. Sau đó, tôi dành hết thời gian cho việc học và hoàn thành 2 bằng đại học. Việc Thùy Anh mới quay trở lại với nghệ thuật gần đây là do sự lựa chọn của bản thân mình chứ không phải do thiếu may mắn. Tôi cũng tin rằng khi hết mình và sống với đam mê sẽ có ngày gặt hái thành công.

Không bất chấp để có người bên cạnh

Tuổi 28, Thùy Anh không bất chấp để có người yêu.

- Một cô gái xinh đẹp, sexy và có danh tiếng như Thùy Anh chắc chắn không ít đàn ông theo đuổi nhưng hình như tới thời điểm này Thùy Anh vẫn độc thân? Là vì chị vẫn thích cuộc sống tự do hay yêu ai rồi mà không công khai?

Ai chẳng thích có tình yêu, có tình yêu cuộc sống mới nhiều màu sắc. Nhưng không vì thế mà Thùy Anh phải bất chấp để có người bên cạnh. Nếu đúng người, đúng thời điểm, mình không cần suy nghĩ nhiều, tình yêu sẽ tự đến thôi.

- Nhiều diễn viên nữ đã phải bỏ nghề vì chồng hay bạn trai không thích họ đóng cảnh thân mật với bạn diễn nam. Bạn độc thân sẽ dễ dàng hơn khi đóng cảnh tình tứ trên phim?

Sẽ dễ dàng hơn nhưng nếu chồng hay bạn trai tâm lý và thấu hiểu cho đối phương để họ làm nghề thì lúc đó không phải là dễ dàng nữa, mà là mình đã tìm được đúng người!

Mạnh Trường, Thùy Anh trong trích đoạn có cảnh hôn ở 'Đừng nói khi yêu'