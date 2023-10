Hải Phòng:

Nhớ lại những ngày “Tổng phá Tề trừ gian”

Cách đây 75 năm, vào đêm 24 rạng sáng 25/10/1948, cuộc Tổng phá Tề chính thức bắt đầu. Huyện uỷ đã chỉ đạo ra lệnh cho bộ đội, dân quân du kích phối hợp làm nòng cốt cho nhân dân toàn huyện nổi dậy giải tán các Ban Tề, bao vây, tiến công đồn địch. Một số xã đã lập trụ sở Ủy ban kháng chiến, treo cờ Tổ quốc mừng thắng lợi.

Tiếp các ngày sau đó, mọi người dân nô nức đi phá đường, chặn quân tiếp viện của giặc, giải tỏa các đồn bốt, cắt dây điện thoại liên lạc của địch... Cuộc tổng phá Tề bằng vũ trang kết hợp cùng lúc với quần chúng trong toàn huyện nổi dậy làm cho địch choáng váng, bất ngờ, hoang mang cực độ. Khí thế và tinh thần kháng chiến của Đảng bộ, quân và Nhân dân huyện trong ngày “Tổng phá Tề trừ gian” đã được biểu dương trên Báo Cứu quốc; được Tổng Bí thư Trường Chinh đánh giá cao và gửi tập ảnh Lãnh tụ về tặng Đảng bộ và Nhân dân Thủy Nguyên.

Thời kỳ phát triển năng động, nhanh chóng, bứt phá

Dưới ánh sáng của các nghị quyết Trung ương, Thành ủy, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủy Nguyên đã nêu cao truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tranh thủ tốt những thời cơ, thuận lợi, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, biến khó khăn thành động lực để phát triển. Đặc biệt, giai đoạn 10 năm trở lại đây là thời kỳ phát triển năng động, nhanh chóng, bứt phá của huyện, với những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của thành phố và đất nước.

Một góc huyện Thuỷ Nguyên hôm nay

Kinh tế của huyện phát triển ổn định và duy trì ở mức cao. Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng Công nghiệp hóa – hiện đại hóa; giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn (94,6%). Huyện hiện có 2 khu công nghiệp và nhiều cụm, điểm công nghiệp, làng nghề đang hoạt động hiệu quả, đóng góp lớn cho kinh tế thành phố.

Năm 2022, thu ngân sách tăng gấp 12 lần so với năm 2013; tốc độ tăng thu bình quân 47,5%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 17.555 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với năm 2013. Các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế phát triển cả về quy mô và doanh thu. Nếu năm 2013 huyện có 666 doanh nghiệp, đến nay toàn huyện hiện có 1.768 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn và tài sản ước trên 138.600 tỷ đồng, doanh thu trên 129.300 tỷ đồng, hằng năm đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng.

Trong 10 năm qua, trên địa bàn huyện đã triển khai 133 dự án, với tổng diện giải phóng mặt bằng trên 1.500 ha để xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, công nghiệp. Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cùng sự ủng hộ của người dân trong công tác giải mặt bằng, các dự án giao thông trọng điểm của thành phố và huyện được hoàn thành như Quốc lộ 10, đường 359, cầu Dinh, Cầu Hoàng Văn Thụ…, tạo sự kết nối giữa các khu vực trên địa bàn, cũng như giữa thành phố Hải Phòng với các tỉnh lân cận. Năm 2020, huyện đã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu một thời kỳ phát triển mới

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được coi trọng và phát triển sâu rộng. Các giá trị di sản văn hóa, lịch sử tiếp tục được bảo tồn, phát huy. Giáo dục và đào tạo phát triển khá toàn diện. Công tác an sinh xã hội được chú trọng; trong 10 năm, huyện đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 2.800 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình người có công với tổng kinh phí trên 149,3 tỷ đồng; số hộ nghèo giảm sâu, từ 3,93% năm 2013 đến nay giảm xuống còn 1,01%. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương không ngừng được củng cố vững chắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị luôn được quan tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố đã xác định: chuyển đổi huyện Thủy Nguyên trở thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu một thời kỳ phát triển mới của huyện; là sự tin tưởng, lựa chọn, giao trách nhiệm của các cấp lãnh đạo trung ương, thành phố và của Nhân dân thành phố cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thủy Nguyên. Với vinh dự và trách nhiệm của mình, Thủy Nguyên quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện trở thành thành phố trước năm 2025; góp phần xứng đáng vào tiến trình “xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” như tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Vĩnh Bảo