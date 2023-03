Trang trí tiệc độc thân bằng bóng bay. Ảnh: Pennlive

Bên trong biệt thự trị giá 5 triệu USD ở ngoại ô thành phố Scottsdale (Mỹ), Marissa Sklar cùng bạn bè trong giới thượng lưu ăn mừng bữa tiệc độc thân.

Bể bơi vô cực trong xanh lấp lánh, những quả bóng bay chữ cái màu hồng nổi bật. Hai chàng trai thân hình to cao, vạm vỡ được thuê giá khoảng 500 USD/người trong 2 giờ để phục vụ bia rượu cho khách mời, theo Nytimes.

Simone Biles, 25 tuổi, tổ chức tiệc vui chơi cùng bạn bè lần cuối với tư cách là người độc thân. Cô cùng nhóm bạn thân đã bay đến địa điểm riêng tư tận hưởng bữa tiệc trước khi kết hôn.

Nhóm di chuyển bằng máy bay thương mại, sau đó chuyển sang trực thăng cỡ nhỏ để đến địa điểm "bí mật". Cô gái trẻ được cầu hôn vào Ngày lễ tình nhân năm 2022 bằng 1 chiếc nhẫn kim cương 3 cara.

Bên cạnh lễ ăn hỏi và lễ cưới, nhiều đôi trẻ dành tâm huyết cho tiệc độc thân. Với nhiều người, đây mới thật sự là ngày dành riêng cho họ và bạn bè.

Đã qua rồi cái thời tiệc độc thân chỉ đơn giản là một đêm tụ tập bạn bè thân thiết trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Các bữa tiệc ngày nay được chuẩn bị, lên kế hoạch, tổ chức cầu kỳ hơn và chi phí cũng nhiều hơn.

Với giới nhà giàu, sự kiện này trở thành bữa tiệc xa hoa, linh đình, kèm theo nhiều trải nghiệm đỉnh cao, thậm chí là chuyến đi dài ngày đến nhiều thành phố.

Nữ đại gia Ấn Độ Kaabia Grewal tổ chức tiệc độc thân trên Đảo Mykonos. Ảnh: Weddingbazaar

Địa điểm là điều đầu tiên mọi người cân nhắc khi lên kế hoạch tổ chức tiệc độc thân. Đảo Mykonos (Hy Lạp) là địa điểm lý tưởng hàng đầu mà nhiều triệu phú, người nổi tiếng lựa chọn.

Ivy Getty, cháu gái của ông trùm dầu mỏ nổi tiếng Jean Paul Getty, tổ chức tiệc độc thân hoành tráng tại hòn đảo Mykonos, nơi mệnh danh là thiên đường tiệc tùng nổi tiếng ở Hy Lạp. Cô dâu tương lai mặc váy trắng, đeo mạng che mặt và túi xách màu trắng, 4 người bạn thân mặc áo trắng, quần soóc màu hồng. Họ khiêu vũ, nhảy múa trên du thuyền suốt đêm.

Nữ đại gia Ấn Độ Kaabia Grewal cũng lựa chọn đảo Mykonos để tổ chức tiệc chia tay độc thân cùng hội bạn thân. Chuyến đi 6 ngày của cô cùng bạn bè mang đậm tính thời trang, thể hiện đẳng cấp từ vị đại gia giàu có nhất nhì Ấn Độ.

Bữa tiệc theo chủ đề đêm nhạc disco. Ảnh: Hauteofftherack

Trang phục của chủ bữa tiệc cũng như khách mời cũng là điều quan trọng. Thông thường, tất cả sẽ mặc theo chủ đề nhất định và được khuyến khích ăn mặc cầu kỳ nhất có thể, theo Daily Mail.

Jemima Cadbury, người thừa kế công ty bánh kẹo Cadbury đã tổ chức tiệc chia tay đời độc thân theo chủ đề Britney Spears. Cả nhóm hóa trang thành Britney Spears, trong đó chủ nhân chọn bộ đồ ôm sát người bằng da màu đỏ, gợi nhớ đến trang phục nữ ca sĩ nổi tiếng mặc trong video Oops I did it again.

Chương trình giải trí là phần không thể thiếu trong bữa tiệc của giới nhà giàu. Lady Kitty Spencer, vợ triệu phú ngành bán lẻ Michael Lewis, đã dành những ngày trước đám cưới để đi du lịch quanh vùng Florence (Italy).

Lady và các cô gái đã thuê dàn xe máy cổ điển, lái vòng quanh khu vực. Họ đến tham quan nhà máy rượu Luiano do gia đình sở hữu ở Chianti. Họ nếm thử rượu ngon và vui chơi quanh khu vực.

Trong khi đó, bữa tiệc của siêu mẫu Kate Moss kéo dài 3 ngày. Cô cùng 30 bạn toàn người nổi tiếng ăn mừng, tiệc tùng suốt đêm trong một lễ hội âm nhạc. Khoảng hơn 300 chai rượu rum vận chuyển bằng trực thăng đưa đến để phục vụ bữa tiệc.

Marissa Sklar vui chơi cùng bạn bè trong tiệc độc thân. Ảnh: Nytimes

Đồ ăn ngon là thứ không thể thiếu trong bữa tiệc độc thân của nhà giàu. Họ thuê đầu bếp riêng, phục vụ xuyên suốt sự kiện. Những chai rượu ngon nhất, món ăn thượng hạng cùng cách trình bày bàn tiệc sang trọng tạo nên bữa tiệc hoàn hảo.

Theo Bach, ứng dụng giúp mọi người lên kế hoạch cho các bữa tiệc độc thân và du lịch theo nhóm, chi phí cho các bữa tiệc tăng hơn 40% so với mức trung bình cách đây 2 năm.

Không chỉ giới siêu giàu, nhiều người trẻ quan tâm hơn đến bữa tiệc độc thân. Quy mô cho 1 bữa tiệc trung bình là 9 người. Chi phí trung bình khoảng 10.800 USD (khoảng 254 triệu đồng).

Mike Petrakis, người sáng lập, CEO Bach cho biết: "Trong 2 năm qua, mọi thứ trở nên linh hoạt hơn. Khách hàng muốn những chuyến đi vui vẻ, không phải là các bữa tiệc trong nhà nữa. Giới trẻ họ muốn tiêu tiền vào những trải nghiệm mới hơn là vật chất".