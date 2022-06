Tiền đưa hối lộ tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao lên đến hàng trăm ngàn USD

Tại cuộc họp báo chiều 30/6, Thiếu tướng Trần Thanh, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, liên quan đến vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), đến nay cơ quan An ninh điều tra khởi tố 7 bị can về tội nhận hối lộ, 3 bị can tội đưa hối lộ.

Thiếu tướng Trần Thanh thông tin, quá trình làm việc với cơ quan công an, các bị can thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Số tiền đưa và nhận hối lộ đến nay đang được cơ quan chức năng tập trung điều tra, xác minh.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền đưa nhận hối lộ lên đến "hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD".

Thiếu tướng Trần Thanh, Cục phó An ninh điều tra Bộ Công an tại buổi họp báo

Cuối tháng 1/2022, Cơ quan An ninh điều tra có quyết định khởi tố hàng loạt bị can liên quan vụ án Đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và các đơn vị, địa phương liên quan. Mới đây nhất, vào tháng 4/2022, ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị bắt để điều tra về tội Nhận hối lộ. Cùng bị bắt với ông Dũng có ông Phạm Trung Kiên (SN 1981, quê quán Thái Bình), chuyên viên Vụ trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế); ông Vũ Anh Tuấn (SN 1979, tại Nam Định), nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Trước ông Dũng, hàng loạt bị can tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: bà Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1974, quê quán Hà Nội), Cục trưởng; ông Đỗ Hoàng Tùng (SN 1980, trú Hà Nội), Phó Cục trưởng; ông Lê Tuấn Anh (SN 1982, quê quán Hưng Yên), Chánh Văn phòng; ông Lưu Tuấn Dũng (SN 1987, trú Hà Nội), Phó phòng Bảo hộ công dân.

Liên quan đến chủ các doanh nghiệp, Cơ quan An ninh điều tra cũng bắt tạm giam bà Hoàng Diệu Mơ (42 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình), Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình; Nguyễn Thị Tường Vi (42 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam; Nguyễn Thị Dung Hạnh (50 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH G Việt Nam 19 tội Đưa hối lộ.

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Thường trực Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Đoàn Bổng